Подскочит цена черного хлеба в России из-за плохого урожая

В сезон 2019-2020 сельхозгода страна вошла с исторически минимальными запасами ржи и рекордно низкими посевами озимой ржи. Посевные площади ржи снижались в течение всей постсоветской истории России: в 2019 году они упали в 9,4 раза по сравнению с уровнем 1990-го.

О повышении цен из-за роста стоимости муки производители предупреждали и раньше

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем, по цепочке, к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий. Эксперты, опрошенные РИА Новости, не исключают рост розничных цен на эту продукцию в течение года, но уверены, что рыночные механизмы удержат их от чрезмерных колебаний.

По оценке Росстата, валовый сбор ржи в 2019 году составил 1,429 миллиона тонн. В конце декабря Центр агроаналитики Минсельхоза РФ отмечал, что урожай ржи в России стал минимальным более чем за полвека — с 1965 года.

Снижение объема производства ржи привело к росту цен производителей: по словам руководителя управления моделирования и прогнозирования учреждения Рудольфа Булавина, средняя цена производителей ржи в ноябре выросла на 43%, до 8942 рублей за тонну, а цена закупки ржи переработчиками – на 44%, до 12 665 рублей за тонну (без НДС, к уровню ноября 2018 года).

«В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-700 рублей за тонну. Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса. Этому могут способствовать импортные поставки ржаной муки из Белоруссии и замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба», — считает эксперт.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год. Между тем, он отметил, что более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, повышение цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги, а также на упаковку.

По оценке ассоциации, в структуре закупочной цены хлеба сырье и материалы занимают 41,3%, тарифы ЖКХ — 12,2%. В структуре розничной цены 62% приходится на затраты производителя, 35% — на торговую наценку.

По данным РОСПиК, средние отпускные цены на ржаную муку с 2017 года по 2019 год выросли на 38,8%, за 11 месяцев 2019 года – на 22,6%. Средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов прибавили 3,1% и 5,4% соответственно, а к концу ноября 2019 года выросли на 5,8% с начала года (с 48,6 рубля до 51,4 рубля за килограмм), следует из данных Росстата.

Рожь против пшеницы

Булавин говорит, что урожай ржи стал минимальным с 1965 года из-за комбинации падения посевных площадей до рекордно низкого уровня в 850 тысяч гектаров и снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий — на 13,5%, до 17,3 центнера с гектара.

«Снижение посевных площадей связано с уменьшением внутреннего спроса. Рост отечественного производства зерновых с начала нулевых годов обеспечивался экспортным спросом. Здесь рожь проиграла конкуренцию пшенице за посевные площади», — сказал эксперт. Он отметил, что посевные площади ржи снижались в течение всей постсоветской истории России: так, в 2019 году они упали в 9,4 раза по сравнению с уровнем 1990 года.

В свою очередь заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова отметила, что в сезон 2019-2020 сельхозгода страна вошла с исторически минимальными запасами ржи и рекордно низкими посевами озимой ржи. Валовый сбор культуры в 2019 году оказался рекордно низким, и поэтому не смог изменить ситуацию.

Ржаная мука стоит сейчас дороже пшеничной: в частности, в декабре продовольственная рожь стоила примерно 14 тысяч рублей за тонну, а пшеница 3 и 4 класса – 12,8 и 12 тысяч рублей за тонну: между тем, три года назад цены были около 8,55 тысяч, 11 тысяч и 9,35 тысяч рублей за тонну соответственно, следует из данных ИКАР.

«Сейчас ржаная мука стоит дороже пшеничной муки хорошего качества, поэтому, думаю, будет срабатывать эффект перемещения покупателей из одного продукта в другой: часть покупателей черного хлеба перейдут на серый, белый, и, таким образом, просто снизят спрос. Не думаю, что стоит ждать дальнейшего повышения цен (на продукцию из ржаной муки в 2020 году — ред.), а если оно вдруг и будет, то не более 5-10%»,- сказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков.

«Уменьшение предложения по рыночным законам вызывает некоторый рост цены. Мы считаем, что неурожай ржи будет отыгран нормальными рыночными механизмами, и государству вмешиваться абсолютно незачем», — добавил он.

Востриков также отметил, что сельхозкультурам, производящимся для внутреннего потребления, свойственна определенная ценовая волатильность: такие же «качели» периодические происходят с гречихой, просом, к таким культурам относится и рожь. «Я больше чем убежден, что большинство аграриев увеличат посевную площадь под культуры и, соответственно, мы получим опять падение цены, и опять — на год-два», — заключил глава «Руспродсоюза».

Глазунова из ИКАР полагает, что Белоруссия в текущем сезоне не поможет охладить перегретый российский рынок ржаной муки, так как она ограничивает поставки в РФ, стремясь обеспечить собственные потребности. Но в то же время весьма вероятен ввоз ржи из прибалтийских государств, добавила эксперт.