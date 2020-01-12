Пьяный 8-классник зарезал отчима-мигранта возле школы в Петербурге

От полученных ранений уроженец Узбекистана скончался в машине скорой помощи. Задержанный школьник неоднократно совершал административные правонарушения и состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

Подросток после распития спиртного и конфликта убил ножом отчима

В Василеостровском районе Петербурга выясняются обстоятельства конфликта, в результате которого погиб мигрант.

Как рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах, в ночь на 11 января в дежурную часть через службу «112» поступило сообщение о том, что в одном из подъездов дома №33 по 12-й линии В.О. лежит мужчина с ножевым ранением.

Прибывший на место наряд задержал по подозрению в совершения преступления 16-летнего восьмиклассника у расположенной неподалёку школы. Установлено, что около трёх часов ночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры ударил ножом в шею своего отчима, 46-летнего гражданина Узбекистана. Спустя некоторое время мужчина скончался в машине скорой помощи.

Задержанный школьник неоднократно совершал административные правонарушения и состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Омске 15-летняя девочка со своим 18-летним любовником зарезали мать школьницы, которая застала их в одной постели.