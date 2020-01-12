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Акулы съели сорвавшегося со скалы 21-летнего футболиста в Австралии

18:50 12.01.2020 Фото: рixabay.com
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Спасатели искали другого пропавшего, когда застали морских хищников за поеданием останков человеческого тела. Позднее удалось установить личность погибшего — им оказался Эрик Бригитти.

Акулы съели сорвавшегося со скалы 21 летнего футболиста в Австралии
Второго атакованного акулами человека пока не нашли

В Австралии были найдены останки 21-летнего футболиста Эрика Бригитти, который сорвался со скалы 2 января. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Спасатели занимались поисками 57-летнего австралийца Гэри Джонсона, который был атакован акулами во время дайвинга, однако обнаружили другое тело, которое прямо в этот момент поедали акулы. Позднее удалось установить личность погибшего — им оказался Бригитти. Отмечается, что 2 января футболист в компании друзей прогуливался по пляжу Twilight Beach и упал со скалы. Джонсон пока не был найден.

Бригитти играл за американскую студенческую команду «Гастинг Бронкос». Клуб уже выразил соболезнования семье и близким футболиста.

В марте 2017 года 19-летний игрок клуба «Атлетико Минейро де Тет» из Мозамбика Эстевао Альберто Жино погиб после нападения крокодила на берегу реки Замбези. Спортсмен решил искупаться после пробежки, однако внезапно появившийся крокодил ухватил его за нижнюю часть тела и утащил в воду.

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