Угрожал гранатой и угнал авто в Искитиме рецидивист из Бердска

Сайт «Свидетель» встретился с жертвой налёта и расспросил его о подробностях инцидента, произошедшего ночью 11 января и поставившего «на уши» всю полицию районного центра.
Сайт «Свидетель» встретился с жертвой налёта и расспросил его о подробностях инцидента, произошедшего ночью 11 января и поставившего «на уши» всю полицию районного центра.
— Я подъехал по его вызову к дому №40 по улице Комсомольская в Бердске, — рассказывает Руслан. – Доехали до указанного им дома на улице Шевченко, 25 в Искитиме. Он вышел и пошёл в дом, где, по его словам, проживает его матушка. Дело было в два часа ночи.
Подождав немного, когда парень вернётся с деньгами, Руслан постучался в калитку.
— Залаяла собака. Он вышел, в левой руке граната, и сразу стал «наезжать» на меня, типа: отдай машину. После чего стал меня бить гранатой по голове. Бугай такой по сравнению со мной. Он крепко меня побил, я едва не потерял сознание… Сел в мою «Тойоту Короллу» и уехал… Я по телефону обратился в полицию.
Как выяснилось чуть позже, уехать злоумышленнику далеко не удалось. Чужая «Тойота» под его управлением «зарюхалась» в сугробе на соседней улице. Там подозреваемого в грабеже и «приняли» искитимские оперативники.
— Домой в Бердск вернулся часов в 11 утра. Пришлось немного пообследоваться в тамошней больнице. Всё это время моя «Тойота» грелась в гараже у правоохранителей.
Результаты медосвидетельствования Руслан ещё не получил. Как минимум, у него от встречи с 22-летним пассажиром с гранатой из Бердска – серьёзное сотрясение головного мозга. Граната – она хоть и учебная, по сведению Руслана, но всё же железная…
Впрочем, к предстоящему судебному процессу над неоднократно судимым за кражу и незаконный оборот наркотиков оппонентом Руслана все необходимые документы и медсправки будут собраны специалистами межмуниципального отдела МВД России «Искитимский».
Напомним, как сообщал сайт «Свидетель», по факту нападения на 41-летнего таксиста и кражи его автомобиля возбуждено уголовное дело по статье 161 УК «Грабеж». Санкция по указанной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
— Фигурант задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения, — говорят в МВД региона.