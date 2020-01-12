Угрожал гранатой и угнал авто в Искитиме рецидивист из Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Угрожал гранатой и угнал авто в Искитиме рецидивист из Бердска

7:16:441/12/2020
0

<div></div>

Сайт «Свидетель» встретился с жертвой налёта и расспросил его о подробностях инцидента, произошедшего ночью 11 января и поставившего «на уши» всю полицию районного центра.

— Я подъехал по его вызову к дому №40 по улице Комсомольская в Бердске, — рассказывает Руслан. – Доехали до указанного им дома на улице Шевченко, 25 в Искитиме. Он вышел и пошёл в дом, где, по его словам, проживает его матушка. Дело было в два часа ночи.

Подождав немного, когда парень вернётся с деньгами, Руслан постучался в калитку.

— Залаяла собака. Он вышел, в левой руке граната, и сразу стал «наезжать» на меня, типа: отдай машину. После чего стал меня бить гранатой по голове. Бугай такой по сравнению со мной. Он крепко меня побил, я едва не потерял сознание… Сел в мою «Тойоту Короллу» и уехал… Я по телефону обратился в полицию.

Как выяснилось чуть позже, уехать злоумышленнику далеко не удалось. Чужая «Тойота» под его управлением «зарюхалась» в сугробе на соседней улице. Там подозреваемого в грабеже и «приняли» искитимские оперативники.

— Домой в Бердск вернулся часов в 11 утра. Пришлось немного пообследоваться в тамошней больнице. Всё это время моя «Тойота» грелась в гараже у правоохранителей.

Результаты медосвидетельствования Руслан ещё не получил. Как минимум, у него от встречи с 22-летним пассажиром с гранатой из Бердска – серьёзное сотрясение головного мозга. Граната – она хоть и учебная, по сведению Руслана, но всё же железная…

Впрочем, к предстоящему судебному процессу над неоднократно судимым за кражу и незаконный оборот наркотиков оппонентом Руслана все необходимые документы и медсправки будут собраны специалистами межмуниципального отдела МВД России «Искитимский».

Напомним, как сообщал сайт «Свидетель», по факту нападения на 41-летнего таксиста и кражи его автомобиля возбуждено уголовное дело по статье 161 УК «Грабеж». Санкция по указанной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

— Фигурант задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения, — говорят в МВД региона.

Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Венера в Овне 12 апреля в Новолуние: кардинально изменится жизнь трех знаков зодиака уже сегодня
    3:11:31 4/12/2021
    Венера в Овне 12 апреля в Новолуние: кардинально изменится жизнь трех знаков зодиака уже сегодня
    Введение во храм Пресвятой Богородицы 2021: Точная дата праздника и категорические запреты дня
    2:00:26 4/12/2021
    Введение во храм Пресвятой Богородицы 2021: Точная дата праздника и категорические запреты дня
    День Мужчин 2021: История даты и когда нужно праздновать
    1:00:45 4/12/2021
    День Мужчин 2021: История даты и когда нужно праздновать
    Красивый гороскоп для женщин на неделю 12-18 апреля 2021 года
    10:20:26 4/11/2021
    Красивый гороскоп для женщин на неделю 12-18 апреля 2021 года
    12 апреля - космической красоты открытки на День космонавтики 2021 и звездные поздравительные слова
    9:20:40 4/11/2021
    12 апреля - космической красоты открытки на День космонавтики 2021 и звездные поздравительные слова
    Бердск18 апреля - Соборование 2021 пройдет в Великий пост в Преображенском храме Бердска
    9:04:29 4/11/2021
    18 апреля - Соборование 2021 пройдет в Великий пост в Преображенском храме Бердска
    Открытки на Рамадан 2021: волшебной красоты картинки и чуткие слова с началом поста для мусульман на 12 апреля
    9:02:38 4/11/2021
    Открытки на Рамадан 2021: волшебной красоты картинки и чуткие слова с началом поста для мусульман на 12 апреля
    Магия Новолуния: стрижка волос, стрижка ногтей на 12 апреля 2021 года
    8:20:52 4/11/2021
    Магия Новолуния: стрижка волос, стрижка ногтей на 12 апреля 2021 года
    Принца Филипа похоронят 17 апреля. Будут только самые близкие
    8:12:21 4/11/2021
    Принца Филипа похоронят 17 апреля. Будут только самые близкие
    Советский стаж дает право россиянам на увеличение пенсии, заявили в ПФР
    8:07:34 4/11/2021
    Советский стаж дает право россиянам на увеличение пенсии, заявили в ПФР