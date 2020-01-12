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Красота / Общество

Модель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Жива

19:32 12.01.2020 Фото: Instagram
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Ее парень Андрей Баков, внук Никиты Михалкова, перебрал со спиртным и товарищи отвезли пару домой. Там молодой человек уснул, а Ксения выпала из окна.

Модель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Жива
Модель выпала из окна в Москве и попала в больницу

Российская модель и актриса Ксения Пунтус оказалась в больнице после того, как выпала из окна 3-го этажа дома в центре Москвы. По данным РЕН ТВ, ей диагностировали вывих бедра.

По некоторой информации, перед происшествием девушка проводила время в компании в одном из столичных баров. Ее парень Андрей Баков, внук Никиты Михалкова, перебрал со спиртным и товарищи отвезли пару домой. Там молодой человек уснул, а Ксения выпала из окна.

Баков происшествия не заметил и продолжал спать. Его разбудили сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП.

Ксения Пунтус — российская модель и актриса. Исполнила главную роль в клипе группы «На-На» на песню «Зинаида».

Андрей Баков родился в 2000 году в семье Анны Михалковой и предпринимателя Альберта Бакова.

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