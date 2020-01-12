Рак любит сахар: Провоцирующие онкологию и болезни сердца продукты назвал кардиолог

Под жесткое ограничение попали такие продукты: печенье, пирожные, прочие десерты, консервированные фрукты в сиропе, сухофрукты, пища с низким содержанием жира, так как в ней чаще всего присутствуют подсластители.

Раковые клетки имеют более жадный аппетит к сахару, чем незлокачественные

Известный в Египте кардиолог Джамал Шаабан перечислил продукты, провоцирующие рак и болезни сердца. Свои доводы специалист привел на странице в Facebook.

По его словам, для снижения риска преждевременного ухода из жизни по причине онкологических заболеваний и болезней сердца, важно значительно сократить пищевые изделия, содержащие сахар.

Опасность заключается в том, что он приводит не только к излишнему весу, жировые клетки по сути своей очень активны, имея прямое отношение к развитию рака, сюда же относится повышение вероятности появления закупорок в коронарных артериях.

-Раковые клетки имеют более жадный аппетит к сахару, чем незлокачественные, они же создают воспалительные условия, которые могут привести к нарушению работы сердца, — пояснил Джамал Шаабан.

Под жесткое ограничение попали такие продукты: печенье, пирожные, прочие десерты, так как они имеют в своем составе и сахар, и рафинированные углеводы, консервированные фрукты в сиропе, сухофрукты, пища с низким содержанием жира, так как в ней чаще всего присутствуют подсластители.

Кардиолог Джамал Шаабан предупредил и об опасности сладких газированных напитков, обработанных соков.

-Всегда старайтесь пить воду вместо безалкогольных напитков или соков, избегая добавления сахара в кофе или чай. Вместо его использования вы можете попробовать натуральные заменители, — подытожил кардиолог.