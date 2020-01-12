12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Что сделает с деньгами «молчунов» Пенсионный фонд России?

19:59 12.01.2020 Фото: Pixabay
1 3

Сроки перевода пенсионных накоплений, сделанных до 2014 года, в новую пенсионную схему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — будут разными для «молчунов» и клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Что сделает с деньгами молчунов Пенсионный фонд России?
В ЦБ пояснили механизм перехода «молчунов» в новую пенсионную схему
Сюжет: Пенсионная реформа
Что сделает с деньгами молчунов Пенсионный фонд России?

Что сделает с деньгами «молчунов» Пенсионный фонд России?Копить до смерти: новые варианты пенсионных выплат придумал ЦентробанкЕщё 82 новостей

Сроки перевода пенсионных накоплений, сделанных до 2014 года, в новую пенсионную схему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — будут разными для «молчунов» и клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Но в любом случае потери инвестиционного дохода, как в действующей системе при досрочных переходах, будут исключены.
«Если гражданин захочет перевести пенсионные накопления на счет гарантированного пенсионного плана в рамках одного НПФ — он это сделает в режиме реального времени без каких-либо комиссий или потерь инвестиционного дохода, — рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью «Российской газете». — Если же он захочет перевести накопления в другой фонд, то это произойдет через пять лет после подачи заявления опять же без комиссии и без потери инвестиционного дохода. При этом его текущие платежи на пополнение накоплений сразу будут зачисляться по новому месту, где будет открыт счет гарантированного пенсионного плана».
Для «молчунов» — тех, кто оставил накопления в Пенсионном фонде России, предусмотрена та же схема: деньги перейдут в новый фонд через пять лет после подачи поручения, а текущие взносы — сразу.

Для перевода накоплений в ГПП не обязательно одновременно начинать делать отчисления, можно просто перевести то, что накоплено. «Никаких ограничений, никаких требований», — подчеркнул Швецов.

После перевод средств в ГПП у гражданина появится возможность с помощью смартфона получать информацию о состоянии счета, пользоваться калькулятором, чтобы прикинуть, сколько нужно добавлять, чтобы увеличить будущую пенсию на сто рублей, или что будет с пенсионными выплатами, если сейчас добавить к взносам еще сто рублей, пояснил Швецов. «Гражданин может принимать решения и транслировать их в систему, не выходя из дома с помощью этого гаджета, — сказал Швецов. — Он будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства. Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека».

Предполагается, что новая схема пенсионных накоплений — полностью основанная на добровольности взносов — заработает с 2021 года, законопроект о ней правительство готовится внести в Госдуму.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
2
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где лежат ваши пенсионные накопления?

Аноним, 12 января 2020 20:55
В пятой точке у гастарбайтера

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пол ледяной. Почему не топят в Белокаменном? Мы замерзаем! 1
20:42 12-01-2020
Пол ледяной. Почему не топят в Белокаменном? Мы замерзаем!
Выросли цены на новый автомобили в России. И будут расти дальше
20:06 12-01-2020
Выросли цены на новый автомобили в России. И будут расти дальше
Что сделает с деньгами "молчунов" Пенсионный фонд России? 1
19:59 12-01-2020
Что сделает с деньгами
Рак любит сахар: Провоцирующие онкологию и болезни сердца продукты назвал кардиолог 1
19:46 12-01-2020
Рак любит сахар: Провоцирующие онкологию и болезни сердца продукты назвал кардиолог
Модель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Жива
19:32 12-01-2020
Модель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Жива
БердскУспел спасти из полыхающего гаража автомобиль его хозяин на пожаре в Бердске
19:09 12-01-2020
Успел спасти из полыхающего гаража автомобиль его хозяин на пожаре в Бердске
БердскВсе клево: Собакам - селедку, гонщикам - медали раздавали на гонках собачьих упряжек в Бердске 4
19:02 12-01-2020
Все клево: Собакам - селедку, гонщикам - медали раздавали на гонках собачьих упряжек в Бердске
Акулы съели сорвавшегося со скалы 21-летнего футболиста в Австралии 1
18:50 12-01-2020
Акулы съели сорвавшегося со скалы 21-летнего футболиста в Австралии
БердскЗаблокировал путь по тротуару рекламный щит в микрорайоне Белокаменном Бердска 1
18:45 12-01-2020
Заблокировал путь по тротуару рекламный щит в микрорайоне Белокаменном Бердска
Пьяный 8-классник зарезал отчима-мигранта возле школы в Петербурге
18:32 12-01-2020
Пьяный 8-классник зарезал отчима-мигранта возле школы в Петербурге