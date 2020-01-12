Выросли цены на новый автомобили в России. И будут расти дальше

Цены на автомобили в России с 1 января ожидаемо выросли на 2–6%, в том числе и на бестселлеры Lada Granta и Vesta.

Рост стоимости почти всего семейства Granta — бестселлера российского авторынка — составил 11 тыс. руб., кроме версии Cross, которая прибавила 15 тыс. руб.

Цены на автомобили в России с 1 января ожидаемо выросли на 2–6%, в том числе и на бестселлеры Lada Granta и Vesta. Но это только начало массового пересмотра прайс-листов: автоконцерны частично сдерживают рост цен на падающем рынке. Так, в ценах на импортные автомобили еще не полностью учтен рост утильсбора, а локальные производители пока даже не подсчитали свои убытки из-за новых правил его компенсации. Впрочем, в январе—феврале у клиентов еще есть шанс приобрести автомобиль по цене прошлого года из складских запасов дилеров.

Цены на автомобили, выпущенные в 2020 году, выросли как минимум на 2%. Гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин оценивает повышение цен в 2–3%, в частности, на фоне изменения ставок утильсбора в среднем на 110%, ожидая дальнейшего роста цены до 7% в большей степени для автомобилей премиум-сегмента. Концерн Subaru, который импортирует автомобили в РФ, оценивает рост цен на произведенные в 2020 году автомобили в 3–6% в зависимости от модели и комплектации на фоне увеличения ставок утильсбора. В дилере «Авилон» “Ъ” сказали, что цены на автомобили Mercedes выросли на 3,5% в связи с изменением утильсбора и инфляцией, BMW — на 1,5–4% в зависимости от модели. Audi А3 подорожал на 5,2%, А4 — на 3,4%, Q3 — на 3,2%. Единственным драйвером роста цен по марке стал утилизационный сбор, уточнили в «Авилоне». В Volvo Cars также говорят, что вынужденное повышение цен с 1 января только частично компенсирует рост утильсбора и вполне вероятно дальнейшее увеличение цен уже в течение первого полугодия.

Автомобили российского производства, утильсбор на которые де-факто компенсируется через промсубсидии, также прибавили в цене. В Renault “Ъ” рассказали, что рекомендованные розничные цены на машины увеличились примерно на 2% из-за «небольших изменений в оборудовании (например, установка «ЭРА-Глонасс»), а также общей макроэкономической ситуации».

Роста цен на автомобили российского производства не ожидается

В дилерском центре АО «Симбирск-Лада» в Ульяновске говорят, что с 1 января выросла и стоимость автомобилей Lada: «в зависимости от модели, рост составил 2–3%». В «Автостате» уточняют, что в денежном выражении седаны Vesta подорожали на 15 тыс. руб. за исключением базовой комплектации Classic, которая выросла в цене на 23 тыс. руб., а также Vesta CNG и Vesta Sport. Рост стоимости почти всего семейства Granta — бестселлера российского авторынка — составил 11 тыс. руб., кроме версии Cross, которая прибавила 15 тыс. руб. Цены на автомобили Hyundai выросли в среднем на 1%, говорит глава отдела продаж ульяновского дилерского центра ООО «Мотом» Артем Фролов: сильнее всего повышение коснулось модели Sonata, подорожавшей на 40 тыс. руб. В «Авилоне» “Ъ” сообщили, что по марке Hyundai увеличение цен, которое предварительно обозначил импортер, составляет от 10 тыс. до 50 тыс. руб. в зависимости от модели. В Toyota “Ъ” сказали, что не пересматривали рекомендованные цены на автомобили.

Как продажи машин катились вниз

Гендиректор «Автоспеццентра» Денис Петрунин оценивает повышение стоимости в 3%, отмечая, что это только инфляционный рост. Глава ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов сообщает, что цены на автомобили в среднем выросли на 2%, но основная корректировка придется на конец января — февраль. В этом году цены будут расти более агрессивно, считает он, поскольку на них давят несколько факторов, включая влияние утильсбора на локально производимые модели, при этом никто из производителей еще не отыграл это в стоимости. Концерны, действительно, еще не оценили потери от новой схемы распределения промсубсидий, говорит источник “Ъ” на рынке. Как писал “Ъ” 25 декабря 2019 года, примерно до 2025 года автомобили традиционно российских концернов получат полные компенсации утильсбора даже с текущей локализацией, но иностранные концерны потеряют часть средств уже с этого года, что повлечет рост цен на автомобили массового сегмента.

Изменения динамики рынка в отрасли не ожидают. Михаил Чаплыгин прогнозирует, что рынок в 2020 году останется «около нуля», но возможны отклонения на 2–3%. Председатель правления «Авилона» Андрей Павлович считает, что падение составит до 10% по итогам года. Денис Петрунин дает прогноз по сокращению рынка на 5% и ожидает ухода нишевых брендов. В «Рольфе» ожидают падения рынка на 8–10%. Но шанс приобрести автомобиль по старым ценам еще есть, говорит господин Чаплыгин: традиционно купить автомобиль из складских запасов 2019 года можно в течение января—февраля.

Источник: Коммерсантъ