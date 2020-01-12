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Пол ледяной. Почему не топят в Белокаменном? Мы замерзаем!

20:42 12.01.2020
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 Если тепла не будет в квартире как надо — пишем коллективную жалобу в гжи.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Зоя Павловна:
Мы, жители Белокаменного, хотим пожаловаться на отопление, очень плохо топят ужасно я бы сказала. Экономят все за наши же деньги. В праздники топили хорошо, а сейчас что случилось — убавили, когда морозы вы хоть о людях думайте!  Мне 50 лет такое отопление первый раз в квартире. В квартире не раздеться, ничего, а у многих дети, если бы вы работали по графику, как говорите, то половина района бы не мерзла. Уважаемая редакция,  просим вас помочь нам в этом ситуации.

 Если тепла не будет в квартире как надо — пишем коллективную жалобу в гжи.

И ещё хочу добавить, с голыми ногами нельзя ходить, пол ледяной хотя ковры везде.

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От редакции

Зоя Павловна, напишите на наш ящик bkurer@mail.ru свой номер телефона! А у вас холодно?

Аноним, 12 января 2020 23:31
Ну вы же сами купили там квартиру , погнались за дешевизной , теперь вот стоните

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