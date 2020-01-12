Пол ледяной. Почему не топят в Белокаменном? Мы замерзаем!

Если тепла не будет в квартире как надо — пишем коллективную жалобу в гжи.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Зоя Павловна:

Мы, жители Белокаменного, хотим пожаловаться на отопление, очень плохо топят ужасно я бы сказала. Экономят все за наши же деньги. В праздники топили хорошо, а сейчас что случилось — убавили, когда морозы вы хоть о людях думайте! Мне 50 лет такое отопление первый раз в квартире. В квартире не раздеться, ничего, а у многих дети, если бы вы работали по графику, как говорите, то половина района бы не мерзла. Уважаемая редакция, просим вас помочь нам в этом ситуации.

Если тепла не будет в квартире как надо — пишем коллективную жалобу в гжи.

И ещё хочу добавить, с голыми ногами нельзя ходить, пол ледяной хотя ковры везде.