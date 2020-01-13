Детские пособия с 1 января 2020 года: детям до 3 лет и на второго ребенка из маткапитала

Декретные и маткапитал
С 1 января максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится до 322 тыс. рублей. В 2019-м максимальные выплаты составили чуть более 300 тыс. рублей.
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет почти до 28 тыс. рублей. В 2019-м он составлял 26 тыс. рублей.
С 1 января материнский капитал увеличится с 453 до 466 тыс. 617 рублей. Программа действует в России с 2007 года и продлится до 2021-го.
В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года. До 2016-го маткапитал ежегодно индексировался с учетом инфляции. В декабре 2016 года был подписал закон, приостанавливающий индексацию до 1 января 2020-го.
Пособия по уходу за ребенком
С 1 января пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 50 рублей отменят, а выплаты на первого и второго ребенка размером примерно 12 тыс. рублей распространят на семьи с доходом на одного члена меньше двукратного прожиточного минимума в регионе.
Ранее они полагались, если доход на одного члена составлял меньше полуторакратного прожиточного минимума. Увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста.
С 1 января станет больше регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до трех лет. На такую поддержку вправе рассчитывать субъекты, где коэффициент рождаемости не превышает 2, а также наблюдается естественная и миграционная убыль населения.
Со следующего года родители детей в возрасте до 3 лет будут получать детское пособие в размере прожиточного минимума. К сожалению, воспользоваться этим новшеством смогут не все.
Дело в том, что поправки, продлевающие срок выплаты пособия на ребенка до достижения им 3 лет, были внесены в Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ, которым введены ежемесячные выплаты для малоимущих семей при рождении первого и/или второго ребенка.
Раньше получать такое детское пособие могли семьи, в которых начиная с 01.01.2018 рожден первый и/или второй ребенок, при условии что размер среднедушевого дохода этой семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия. Причем выплачивалось такое пособие до достижения ребенком 1,5 лет.
Теперь же в порядок выплаты этого детского пособия внесены две существенные поправки. Во-первых, поднят максимальный «доходный» порог, при котором семья может претендовать на пособие, — с 1,5-кратной величины прожиточного минимума до 2-кратной. Во-вторых, пособие теперь выплачивается до достижения ребенком 3 лет.
При этом размер пособия по-прежнему будет равен величине прожиточного минимума для детей в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением детской выплаты.
Пособие на второго ребенка из средств маткапитала
С 1 января 2020 года вступает в силу федеральный закон, расширяющий круг получателей ежемесячной выплаты из материнского капитала.
Согласно положениям закона право на получение выплаты будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения в регионе (сейчас требования к доходу – не более 1,5-кратной величины ПМ). Помимо этого, ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет осуществляться до достижения ребенком трех лет (сейчас до полутора лет). Таким образом, новый закон позволит большему количеству семей обратиться за установлением ежемесячной выплаты из материнского капитала.
Напомним, ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года.
За назначением ежемесячной выплаты можно обращаться в клиентские службы ПФР или через Личный кабинет гражданина. При обращении через клиентскую службу можно оформить сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Если обратиться за выплатой в первые шесть месяцев с момента рождения малыша, то она будет установлена с даты рождения ребенка; если обратиться позднее, то выплата будет назначена с даты подачи заявления.
Да
пункт 13 особенно внимательно смотрите
Здравствуйте!
Правильно ли я поняла, если у меня второй ребенок родился 24 марта 2017 года, три года соответственно ему исполняется 24 марта 2020 года, значит за январь, февраль и март м-ца не будет уже ни каких выплат и 50р отменили и новая выплата до трех лет мне не полается?
Нет. Т.к. у меня третий ребёнок и я ни под одну категорию не попадаю
Нет
У меня 2 детей, я вдова и мать одиночка малоимущая, я с мат капа буду получать эти пособия новые или с ФСС по работе, которые были 65р.???????????
Нет, вложили материнский капитал в квартиру 18 кв.м. Теперь платим ипотеку, денег совсем нет, а пособие получать не можем.
Мой ребенок 29 03 2018 я получаю эти пособие?
я не могу получить за него до трёх лет по уходу за него?
Тоже и касается детей рождённых в конце 2017 года, они что кушать не хотят? А с января 2018 хотят?
Государство очнись!!!
Такая история. У жены до меня был ребенок, он умер в возрасте шести лет. Сейчас у нас сын 1.3 года. Получили сертификат на мат.кап. С новым закооном у нас меньше 2 прожиточных минимумов. Могу ли непосредственно я обратится в нужные органы с заявлением о пособии до 3 лет?
Здравствуйте. Я сижу в декрете со вторым ребёнком. Первому 6лет и второму в феврале 2020г будет два года. От работы я не получаю уже ничего с августа 2019г.муж оформлен по уходу за стариком. Буду ли я получать пособия до 3лет или нет? Какие документы нужны для оформления? Я официально оформлена, в декрете.
Нет, к сожалению, мой второй ребенок родился в июле 2017 г. и мы с этим пособием пролетели.... Детки рождённые в 2017 году не хотят кушать и одеваться...
Да краснодарский край
Буду
Ну мы родились 5 декабря 2018 получается что да. Только если папа работает не официально то тогда получается что нет?