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Отремонтируют дорогу до микрорайона Раздольного и ул. Промышленную в 2020-2021 годах в Бердске

16:00 13.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сстроительство дорог в городе осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», и по итогам 2019-го выполнено 100% объема. Мы продолжаем публикацию ответов Евгения Шестернина на ваши вопросы.

Отремонтируют дорогу до микрорайона Раздольного и ул. Промышленную в 2020 2021 годах в Бердске
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Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Отремонтируют дорогу до микрорайона Раздольного и ул. Промышленную в 2020 2021 годах в Бердске

Отремонтируют дорогу до микрорайона Раздольного и ул. Промышленную в 2020-2021 годах в БердскеМэр Бердска: Главный фиксатор скорости – это водитель! Или почему висят запрещающие проезд знаки около мэрииЕщё 26 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов мэра Бердска Евгения Шестернина на ваши вопросы. Меньше чем за месяц их собралось больше ста.

— Приветствую вас на страницах сайта «Курьер. Среда. Бердск» и хочу, прежде всего, обратиться к вам со словами благодарности за активную жизненную позицию и неравнодушие к жизни города, за оценки и комментарии, в которых прозвучали и критика, и одобрение, и поддержка. Мы вместе с вами видим и знаем проблемы города, ежедневный объезд, общение с жителями, дает представление о том, чем живет город, какие у него проблемы и успехи.

Ваши вопросы и обращения – это хороший повод взглянуть на некоторые вещи с разных точек зрения, это возможность еще раз проанализировать работу служб в городе, обратить внимание и разобраться в проблемных вопросах, кому-то реально оказать действенную помощь, разъяснить, как действовать в сложившейся ситуации, снять напряжение, объясняя позицию администрации, в решении конкретных вопросов. Думаю, что такой диалог, это еще одна возможность взаимодействия власти и горожан.

Жителей интересуют разные аспекты жизни города. Самое большое количество вопросов было задано по строительству и эксплуатации автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, по работе светофоров, наличию и содержанию остановок. Несмотря на то, что произошло увеличение площади улично – дорожной сети и рост финансирования на строительство дорог (в сравнении с 2016 годом оно увеличилось в 10 раз) вопросы, требующие комплексных подходов и решений, остаются актуальными и более всего волнуют жителей. На сегодняшний день строительство дорог в Бердске осуществляется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», и по итогам года выполнено 100% объема, запланированного в 2019 году.

Отвечая на конкретные вопросы читателей сайта «Курьер. Среда. Бердск», могу сказать следующее, наряду с выполнением запланированных в 2019 году ремонтных и строительных работ, уже запущены проектно-сметные работы по ремонту дорог, которые будут выполнены в 2020-21 годах: до микрорайона Раздольный, по улицам Калинина, Сибирской, Лелюха, Промышленной, — резюмировал Евгений Шестернин.

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