Отремонтируют дорогу до микрорайона Раздольного и ул. Промышленную в 2020-2021 годах в Бердске

Сстроительство дорог в городе осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», и по итогам 2019-го выполнено 100% объема. Мы продолжаем публикацию ответов Евгения Шестернина на ваши вопросы.

Улицы Промышленная и Химзаводская давно вызывают нарекания у жителей Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов мэра Бердска Евгения Шестернина на ваши вопросы. Меньше чем за месяц их собралось больше ста.

— Приветствую вас на страницах сайта «Курьер. Среда. Бердск» и хочу, прежде всего, обратиться к вам со словами благодарности за активную жизненную позицию и неравнодушие к жизни города, за оценки и комментарии, в которых прозвучали и критика, и одобрение, и поддержка. Мы вместе с вами видим и знаем проблемы города, ежедневный объезд, общение с жителями, дает представление о том, чем живет город, какие у него проблемы и успехи.

Ваши вопросы и обращения – это хороший повод взглянуть на некоторые вещи с разных точек зрения, это возможность еще раз проанализировать работу служб в городе, обратить внимание и разобраться в проблемных вопросах, кому-то реально оказать действенную помощь, разъяснить, как действовать в сложившейся ситуации, снять напряжение, объясняя позицию администрации, в решении конкретных вопросов. Думаю, что такой диалог, это еще одна возможность взаимодействия власти и горожан.

Жителей интересуют разные аспекты жизни города. Самое большое количество вопросов было задано по строительству и эксплуатации автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, по работе светофоров, наличию и содержанию остановок. Несмотря на то, что произошло увеличение площади улично – дорожной сети и рост финансирования на строительство дорог (в сравнении с 2016 годом оно увеличилось в 10 раз) вопросы, требующие комплексных подходов и решений, остаются актуальными и более всего волнуют жителей. На сегодняшний день строительство дорог в Бердске осуществляется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», и по итогам года выполнено 100% объема, запланированного в 2019 году.

Отвечая на конкретные вопросы читателей сайта «Курьер. Среда. Бердск», могу сказать следующее, наряду с выполнением запланированных в 2019 году ремонтных и строительных работ, уже запущены проектно-сметные работы по ремонту дорог, которые будут выполнены в 2020-21 годах: до микрорайона Раздольный, по улицам Калинина, Сибирской, Лелюха, Промышленной, — резюмировал Евгений Шестернин.