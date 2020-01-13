Приготовила ответы на вопросы горожан о проблемах медицины главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

50 вопросов были направлены Алле Николаевне осенью. Но новый главврач только вступила в должность, ей нужно было время. В ЦГБ накопилось много моментов, которые требовали срочного решения.

Алла Дробинская старается восстановить медицину Бердска

Приготовила ответы главный врач Центральной городской больницы Бердска Алла Дробинская на вопросы жителей города. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» объявляли сбор обращений от бердчан по вопросам медицины. 50 вопросов были переданы главврачу, она попросила отсрочку. Алла Николаевна отмечала, что в Бердске накопилось много проблем в медицине, которые нужно оперативно решать в первую очередь. Вопросы были направлены в минздрав Новосибирской области.

Напомним, экс-главврач Юрий Краморов уволился в начале августа 2019 года. По путинскому проекту «Здравоохранение» были нарушены сроки. На ремонт потрачено 60 млн рублей. Алла Дробинская была назначена на должность 19 августа.

— Ответы приготовлены и отправлены в пресс-центр минздрава, — отметила Алла Николаевна сегодня, 10 января.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона отметили, что ответы в обработке. В ближайшее время они будут присланы в редакцию «Курьер. Среда. Бердск».

Бердчане жалуются на огромные очереди в регистратуру, нехватку врачей, плохое медицинское оборудование и низкое качество обслуживания медиками. Новому руководителю ЦГБ нужно найти ответы на многие вопросы.