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Выгодные акции января в санатории «Рассвет»

08:45 13.01.2020 Фото: Санаторий «Рассвет»
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Санаторий «Рассвет»: Купи 2  медицинские процедуры — третью получи в подарок.

Выгодные акции января в санатории Рассвет
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Купи 2  медицинские процедуры — третью получи в подарок!

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Записи у администратора СОК: 8 913 784 52 20 

Акции действуют по 31.01.2020 г.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел ООО Санатория«Рассвет» на сайте Весь Бердск

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