Выгодные акции января в санатории «Рассвет»

Санаторий «Рассвет»: Купи 2 медицинские процедуры — третью получи в подарок.

При покупке спа-капсулы — 1 сеанс массажа головы в подарок в санатории «Рассвет»

Купи 2 медицинские процедуры — третью получи в подарок!

ЦЕФАЛИ 2+1

ПРЕССОТЕРАПИЯ 2+1

АКУПУНКТУРНЫЙ МАССАЖ ГЛАЗ 2+1

Запись на медицинские услуги по телефону 8 800 250 69 19

Спортивно-оздоровительный комплекс

При покупке спа-капсулы — 1 сеанс массажа головы в подарок!

При покупке флоатинга с массажем — в подарок 1 посещение спа-капсулы!

При покупке любой спа-программы — флоатинг или спа-капсула в подарок!

Записи у администратора СОК: 8 913 784 52 20

Акции действуют по 31.01.2020 г.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел ООО Санатория«Рассвет» на сайте Весь Бердск