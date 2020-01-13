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Заблокировал путь по тротуару рекламный щит в микрорайоне Белокаменном Бердска

15:50 13.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Владимира
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Власть готова найти собственника земли и баннера возле спорткомплекса «Зима-Лето», чтобы договориться о беспрепятственном проходе пешеходов, которым приходится из-за сугробов идти по проезжей части.

Заблокировал путь по тротуару рекламный щит в микрорайоне Белокаменном Бердска
Тротуар не чистят из-за мешающего баннера

По дороге в микрорайон Белокаменный Бердска рекламная конструкция стоит поперек тротуара. Местным жителям приходится выходить на проезжую часть, чтобы обойти баннер и продолжить путь в направлении города.

— Как себя вести пешеходам — лезть под колеса машин или перелазить через сугроб? Тротуар чистят от снега только до рекламного щита, — написал в «Курьер. Среда. Бердск» живущий в Белокаменном Владимир, предоставив в редакцию фото.

По его словам, баннер появился лет 10 назад, когда микрорайон Белокаменный только начинали застраивать. Рекламу разместили возле гостиницы спорткомплекса «Зима-Лето». Тогда еще и дороги в Белокаменный не было.

— Потом «протащили» щебеночную дорогу, тротуара никакого не было. А когда начали асфальтировать, сделали пешеходную дорожку. Но она упирается в площадку, где паркуются машины, приезжающие в «Зима-Лето». Там даже табличка есть, что это частная территория. Когда делали тротуар, соображать-то надо было! — возмущен Владимир.

Как отметил Владимир, летом местные жители еще имеют возможность, наклонившись, «проползти» под баннером, а зимой, когда намело сугробы, сделать этого невозможно. Он уверен, что дорожники должны были «разрулить ситуацию» еще при строительстве дороги. Там, например, остался стоять посередине тротуара столб, который не стали переносить в ходе асфальтирования.

Владимир полагает, что при переносе рекламной конструкции освободится место под тротуар. Он, конечно. Будет заходить на автоплощадку. Но места, по оценке читателя, останется и для пешеходов, и для заезда транспорта.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пообещал разобраться — выяснить, кто и когда поставил рекламную конструкцию и на чьей земле, кто построил тротуар.
— Мне жалоб на эту тему не поступало. От вас слышу об этом впервые. Сначала выясним, чья территория. Если она частная, то собственник волен делать с ней все, что хочет — на свое усмотрение. Но в любом случае для нас приоритет — это удобство людей, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 12 января Владимир Николаевич.

Он уверенно заявил, что готов разговаривать с собственником участка о переносе баннера, если выяснится, что он действительно мешает.
— Будем вести переговоры. Ведь наша позиция такая — главное комфорт жителей, — констатировал замглавы.

Житель Белокаменного. Поднявший проблему, предполагает, что земля, на которой стоит рекламный щит принадлежит бизнесмену Виктору Голубеву как часть имущественного комплекса СК «Зима-Лето».

Заблокировал путь по тротуару рекламный щит в микрорайоне Белокаменном Бердска

Заблокировал путь по тротуару рекламный щит в микрорайоне Белокаменном Бердска
Заблокировал путь по тротуару рекламный щит в микрорайоне Белокаменном Бердска
Заблокировал путь по тротуару рекламный щит в микрорайоне Белокаменном Бердска
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От редакции

Баннер перенесут?

Новый мэр, 12 января 2020 19:53
Это великий спортсмен,строитель,меценат и просто хозяин города Голубев поставил этот банер.И он его не уберет
PATRIOT, 13 января 2020 09:02
Вообще то почти во всём белокаменном люди идут по проезжей части. Для пешеходов там только лавочки.
Аноним, 13 января 2020 12:36
По всему Белокаменному нет тротуаров на пустом большом месте не могли построить правильно .

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