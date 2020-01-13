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«Заминировали» все школы и детсады Хабаровска: идет массовая эвакуация

08:30 13.01.2020 Фото: Pixabay
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В новогоднюю ночь в Хабаровске «заминировали» главную площадь города, где обустроили ледовый городок и проводили гуляния.

Заминировали все школы и детсады Хабаровска: идет массовая эвакуация
Массовая эвакуация школ и детсадов началась в Хабаровске из-за «минирований»

Утром в понедельник в Хабаровске массово эвакуируют учеников городских школ и воспитанников детских садов, в которые поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили агентству «Интерфакс» в администрации города.

«Анонимные сообщения поступили сегодня утром (по местному времени — ИФ). Проходит эвакуация», — сказал представитель администрации Хабаровска.

В декабре 2019 года анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах поступали в большинство школ Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре. По тем же причинам несколько раз были эвакуированы здания железнодорожного и автовокзала, а также аэропорт и здание администрации города.

Кроме того, в новогоднюю ночь в Хабаровске «заминировали» главную площадь города, где обустроили ледовый городок и проводили гуляния. Взрывное устройство не нашли, а спустя четыре дня полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании.

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