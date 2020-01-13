По версии следствия, в 1995-м сотрудник городского патолого-анатомического бюро Валерий Бурыкин вместе с Павлом Беляевым создал группировку, взявшую под контроль доходы всех моргов Санкт-Петербурга.



Доходные морги: как санитары морга стали киллерами © Стоп-кадр передачи «Криминальная Россия. Дело санитаров» кинокомпании «Версия»

Теневые доходы, кровавые разборки с конкурентами и показательные убийства «своих»: в начале нулевых так называемая банда санитаров подчинила себе практически весь похоронный бизнес в Санкт-Петербурге. И хотя о деятельности группировки стало известно еще в 2001-м, ее главаря Валерия Бурыкина задержали лишь шесть лет спустя. В День работника прокуратуры РИА Новости рассказывает об этом деле.

Опасная профессия





Сергей Тихомиров © Стоп-кадр передачи «Криминальная Россия. Дело санитаров» кинокомпании «Версия» Сергей Тихомиров

К середине нулевых профессия врача-нарколога, да еще и облеченного должностными полномочиями, стала одной из самых опасных в Северной столице — покушения происходили регулярно.

В 2001 году пост главврача городского наркологического диспансера покинула Наталия Куликова. Незадолго до этого неизвестный плеснул ей в лицо кислотой. Следом уволились еще две сотрудницы, сообщившие в милицию об угрозах и попытках поджечь их квартиры.

Предшественник Тихомирова на посту главного нарколога СЗФО Леонид Шпиленя пережил целых три покушения. В первый раз на него напали практически сразу после назначения, жестоко избив металлическими прутьями. Меньше чем через полгода в парадной его дома прогремел взрыв. Еще через неделю преступники совершили третье покушение, оставив взрывное устройство в горшке с цветами. Сам Шпиленя был уверен: все нападения — дело рук Тихомирова, давно метившего на должность главврача. Впрочем, прямых доказательств не нашлось.

Следователи рассматривали разные версии такой «популярности» конкретных должностных лиц у криминалитета: доступ к наркотическим препаратам, теневые доходы за анонимное лечение, аккредитация частных клиник.

Однако в октябре 2004-го версия Шпилени стала приоритетной: силовики выяснили, что покушения на Тихомирова — всего лишь инсценировка. Больше всего следователей заинтересовал не сам главврач, а его подельники, среди которых оказались заместитель председателя патолого-анатомического бюро Петербурга Павел Беляев и директор частной наркологической клиники «КредоМЕД» Марат Дрейзин. Вскоре их показания помогли раскрыть целую серию убийств, на первый взгляд никак не связанных с покушениями на врачей.

Санитары-киллеры

По версии следствия, в 1995-м сотрудник городского патолого-анатомического бюро Валерий Бурыкин вместе с Павлом Беляевым создал группировку, взявшую под контроль доходы всех моргов Санкт-Петербурга. В банду, как правило, набирали санитаров. С членами «классических» ОПГ того времени их объединяли занятия спортом, отказ от вредных привычек и жесткие правила поведения. Были и особенности: участники банды, например, сделали себе одинаковые татуировки с изображением санитара в маске.



Бывший старший санитар Городского патолого-анатомического бюро Санкт-Петербурга Валерий Бурыкин Бывший старший санитар Городского патолого-анатомического бюро Санкт-Петербурга Валерий Бурыкин

В середине 90-х на теневом рынке ритуальных услуг Санкт-Петербурга действовали и другие крупные игроки, однако «банда санитаров» постепенно расправилась с конкурентами и заняла лидирующее положение.

«Своих» лидеры группировки тоже не жалели. Так, в феврале 1999-го один из членов банды, Роман Архипов, поплатился жизнью за пристрастие к наркотикам. Он не только не выполнил обещания завязать с пагубной привычкой, но и потратил на наркотики часть «общака». По приказу Бурыкина его вывезли в лес и задушили.

Позднее в суде мать погибшего вспоминала слова сына: «С этой работы можно уйти только на кладбище».

Длительные сроки

Силовикам о деятельности ОПГ стало известно еще в сентябре 2001 года — после убийства одного из ее участников, санитара Сергея Ефимова. По версии следствия, Ефимов вступил в конфликт с «начальством» и пытался «уволиться». В итоге получил пять пуль прямо на пороге собственной квартиры. За предательство. В перестрелке также серьезно пострадала его жена. Именно она спустя несколько лет сумела опознать киллера.

По данным «Коммерсанта», оперативники обнаружили в документах Ефимова «летопись» всех преступлений банды — эти материалы он планировал использовать в качестве гарантии собственной безопасности.

Несмотря на подробное описание десятка убийств, следователям не удавалось собрать достаточно веских доказательств, чтобы довести дело до арестов.

Однако показания Тихомирова, «заказавшего» группировке несколько покушений на коллег, помогли значительно продвинуться в расследовании. Как вспоминал в интервью следователь по особо важным делам Борис Смирнов, который вел это дело, «санитары» сначала упирались и отказывались доносить друг на друга, однако сотрудники прокуратуры все же разговорили их.

Практически все бандиты оказались в наручниках в 2005 году. Первый приговор был вынесен в 2006-м. Беляев получил 15 лет колонии строгого режима, бывший главврач Тихомиров — десять лет, остальные — от четырех до 14.

Бурыкину удалось бежать с семьей за границу. Впрочем, уже через год его задержали в Венгрии и экстрадировали на родину. Хотя главарь банды категорически отрицал свою причастность к большинству преступлений, суд встал на сторону обвинения и в 2010-м приговорил его к 16 годам лишения свободы. В 2014-м, когда следствие собрало доказательства еще по трем убийствам, срок увеличили до 24 лет колонии строгого режима.

Двадцать седьмого августа 2004 года в доме 58 по улице Замшина на северо-востоке Санкт-Петербурга прогремел мощный взрыв. В этот момент в парадную входила 43-летняя Лариса Артюховская — заместитель главврача городского наркологического диспансера. Она получила тяжелые ранения и умерла в машине скорой помощи.Как позднее выяснят криминалисты, на первом этаже сработала радиоуправляемая бомба мощностью примерно 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Еще одно взрывное устройство через несколько часов обнаружили в доме на улице Тельмана — здесь жил главный нарколог Северо-Западного федерального округа Сергей Тихомиров. Артюховская подчинялась ему напрямую.