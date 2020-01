Мучения проглотившей бутылку змеи сняли на видео лесники в Индии

Сотрудник индийской лесной службы Парвин Касван выложил в соцсеть видео, на котором змея мучается из-за проглоченной пластиковой бутылки, сообщает NDTV.

When it comes to #plastic there is nothing called as throwing away. See how single use plastic like bottles effecting the wildlife & other species. Video may disturb you. pic.twitter.com/swnxAjbyCx

