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Мучения проглотившей бутылку змеи сняли на видео лесники в Индии

15:58 13.01.2020
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Когда ее подталкивают палкой, она начинает буквально выдавливать из себя бутылку. Касван подписал свою публикацию так: «Посмотрите, как пластик влияет на дикую природу. Видео может шокировать вас».

Мучения проглотившей бутылку змеи сняли на видео лесники в Индии
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице Parveen Kaswan в Twitter

Сотрудник индийской лесной службы Парвин Касван выложил в соцсеть видео, на котором змея мучается из-за проглоченной пластиковой бутылки, сообщает NDTV.

Когда ее подталкивают палкой, она начинает буквально выдавливать из себя бутылку. Касван подписал свою публикацию так: «Посмотрите, как пластик влияет на дикую природу. Видео может шокировать вас».
За один день ролик просмотрели 30 тысяч раз. В комментариях пользователи выражали беспокойство. Многим было тяжело смотреть на мучения змеи. Все сошлись во мнении, что человечеству давно пора пересмотреть свои взгляды на экологию.
Согласно докладу Центрального комитета по контролю загрязнения окружающей среды, Индия производит более 25 тысяч тонн пластиковых отходов ежедневно. Из них 40 процентов становятся неубранным мусором в дикой природе.

Источник: РИА Новости

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От редакции

А вы бросаете пластик в лесу?

Аноним, 13 января 2020 16:52
НВР: а что, в городе и в прочих местах можно бросать?

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