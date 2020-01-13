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Жалуется на Пенсионный фонд: без пенсии второй месяц живет жительница Бердска

12:30 13.01.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Начальник пенсионного фонда Бердска уверяет, что выплата в декабре прошла четко по графику.

Жалуется на Пенсионный фонд: без пенсии второй месяц живет жительница Бердска
Про вопросам получения пенсии нужно обращаться в клиентскую службу УПФР

Не получила пенсию 10 января жительница Бердска.

— У меня пенсия 10 числа, но ни в декабре, ни 10 января ее не было! Когда теперь ждать, неизвестно, — написала в рубрику «Сообщи свою новость» Наталья.

По словам начальника Управления пенсионного фонда России по Бердску Елены Чуль, выплата в декабре прошла четко по графику.

— Скорее всего, у бердчанки пенсия на доставке. В кредитных учреждениях две очереди — 11 числа, либо на первый день, если выпадает на выходные, и 21 числа. Никаких вопросов не было. Сегодня будет финансирование за 11 число уже января. Все пенсионеры, которые получают в кредитной организации в первую очередь, в первый рабочий день будут профинансированы. Возможно, произошел какой-то частный случай, может, смена адреса, счета, способа доставки. Его нужно рассматривать индивидуально. На сегодняшний день никаких сбоев по выплате пенсий нет. Все выплачено в декабре. И в январе работала доставка, — сообщила «Курьер. Среда Бердск» 13 января Елена Чуль.

Елена Николаевна советует бердчанке обратиться в клиентскую службу УПФР по Бердску, где с ее проблемой помогут разобраться.

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