Постелим коврик: Подскользнулась и повредила колено пациентка в тамбуре ЦГБ Бердска

Ольга Бутакова зашла в поликлинику №2, что в Микрорайоне, на две минуты: узнать, есть ли талон к лору. Но на выходе из лечебного заведения она упала. Девушка находится на больничном и думает: подавать ли ей в суд на горбольницу.

Женщина пришла за талоном к лору, но оказалась на больничном

Оказалась на больничном девушка из Бердска после посещения больницы в родном городе. 9 января этого года Ольга Бутакова зашла в поликлинику №2 Микрорайона по ул. Боровой на две минуты: узнать, есть ли талоны к лору.

— Их, естественно, не было, зато была огромная очередь в регистратуру, что является постоянным и нормальным явлением. В общем, узнав об отсутствии талона, я сразу же двинулась домой, но не тут-то было. В тамбуре любимой больницы я падаю из-за скользкого пола. У меня хрустит колено, я рыдаю от шока и боли. Какие-то мужчины помогают мне встать, но, конечно, я не могу это сделать из-за боли в ноге, — вспоминает девушка.

По словам Ольги, добрые женщины в белых халатах помогли ей «допрыгать» до рентгена, но молодой врач из рентгенкабинета потребовал направление. Все те же женщины в белых халатах принесли его за пару минут.

— Но этого оказалось не достаточно. Я просидела в боли и слезах в порядке очереди где-то час. Потом нужно было допрыгнуть до второго этажа к травматологу, у которого в очереди было около 50 человек. И половина из них — потерявшие рассудок озлобленные женщины, которые своей грудью закрыли дверь к врачу и никого вне очереди не впускали, — вспоминает бердчанка в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 13 января.

Но на помощь дочери прибежала мама с работы. Женщина обратилась в регистратуру, объяснила ситуацию, и, к счастью, Ольгу по звонку пропустили без очереди в кабинет к врачу.

— Вот и вывод сам напрашивается, что в больнице не лечат, а …продолжение все мы знаем. Пол как был скользкий, так и дальше скользит. Сегодня с утра там уже была. Кто-то спросил у меня: «принесла ли больница извинения». О чем вы! — изумляется Ольга.

Стоит отметить, что в этот день на Ольге была абсолютно не скользкая обувь — ботинки Rieker с шипами. Но девушка не уверена — будет ли она обращаться с иском в суд за компенсацией морального вреда.

— Моя жизнедеятельность изменилась. Помимо того, что я хромая, я элементарно не могу сходить за ребенком в садик. Приходится отвлекать мужа от работы, либо вызывать такси, когда нужно срочно куда-то ехать, — поделилась в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Ольга.

Прокурор Бердска Роман Сивак отметил, что подобные ситуации разрешаются по личной инициативе в суде Бердска. Сама же Ольга беспокоится о том, чтобы больше никто не падал на скользком полу в больнице. При этом точный диагноз медики смогут дать бердчанке только после МРТ. Сегодня у девушки в медкарте написано «повреждение колена».

— Колено у меня хрустит, когда я хожу. Мне наложили гипс. Но если бы я даже пальчик повредила в больнице, это очень странно. Ведь это лечебное учреждение. Сама ситуация по себе неприятная, — резюмировала Ольга Бутакова.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов, он в курсе об этой ситуации.

— Я вчера там был. Территория возле входа к поликлинике сейчас там будет подсыпаться песком, всю скользкую поверхность будем убирать. А в тамбуре постелем коврик по типу резинового, чтобы не было скользко, — заверил Марат Марсович сегодня, 13 января.