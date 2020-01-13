Атеросклероз у мумий XVI века: действительно ли активный образ жизни и правильная пища защищают от атеросклероза?

У трех мумий молодых гренландских эскимосов XVI века ученые нашли признаки атеросклероза. Это может опровергнуть представления о том, что от этого заболевания защищает активный образ жизни и пища, богатая омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. Результаты исследования мумий с комментариями специалистов опубликовал научный журнал JAMA Network Open.

Атеросклероз – это хроническое заболевание артерий, причиной которого становится нарушения в работе белков и липидов. В результате на стенках кровеносных сосудов оседает холестерин, что впоследствии может привести к закупорке артерий.

К атеросклерозу ведут многие факторы, характерные для современной цивилизации, – в частности, курение, неправильное питание, ожирение, малоподвижный образ жизни. Он становится причиной смерти миллионов людей по всему миру: например, именно с этим заболеванием связано около 50% смертей в западных сообществах.

Однако, как показало исследование гренландских мумий XVI века, это заболевание могло появиться даже у тех людей, кто ел здоровую пищу и постоянно занимался физическим трудом.

Диагноз 500 лет спустя

В ходе новой работы ученые исследовали пять хорошо сохранившихся благодаря холоду мумий, которых нашли еще в 1920-е годы. Они принадлежали четырем взрослым людям – двум мужчинам от 18 до 22 и от 25 до 30 лет и двум женщинам, от 16 до 18 и от 25 до 30 лет, а также одному ребенку. Возраст всех останков – более 500 лет.

Компьютерная томография показала, что у трех из четырех взрослых кровеносные сосуды были кальцифицированы. Это один из признаков атеросклероза, в результате чего просвет артерий сужается и увеличивается риск инсульта или инфаркта.

Следы атеросклероза находили и у людей, которые жили гораздо раньше (в том числе и у охотников и собирателей, однако результаты этого исследования важны с другого ракурса. Дело в том, что жизнь гренландских эскимосов была связана с активной физической нагрузкой. Кроме того, они питались в основном рыбой и другими продуктами, которые богаты омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. Считается, что подобные факторы должны, напротив, мешать возникновению атеросклероза. Однако в случае с этими гренландцами этого не произошло.

Исследователям еще предстоит понять, что именно могло вызвать атеросклероз у жителей средневековой Гренландии. Пока ученые предполагают, что атеросклероз у эскимосов мог вызвать дым от очагов, который они постоянно вдыхали в своих жилищах – аналогично тому, как в наши дни эту болезнь вызывает курение. Однако эти выводы нужно подтвердить дальнейшими исследованиями.

Источник: ТАСС