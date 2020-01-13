13.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Атеросклероз у мумий XVI века: действительно ли активный образ жизни и правильная пища защищают от атеросклероза?

11:49 13.01.2020 Фото: pxhere.com
0

У трех мумий молодых гренландских эскимосов XVI века ученые нашли признаки атеросклероза. Ученые предполагают, что атеросклероз у эскимосов мог вызвать дым от очагов, который они постоянно вдыхали в своих жилищах – аналогично тому, как в наши дни эту болезнь вызывает курение.

Атеросклероз у мумий XVI века: действительно ли активный образ жизни и правильная пища защищают от атеросклероза?

У гренландских эскимосов XVI века ученые нашли признаки атеросклероза

У трех мумий молодых гренландских эскимосов XVI века ученые нашли признаки атеросклероза. Это может опровергнуть представления о том, что от этого заболевания защищает активный образ жизни и пища, богатая омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. Результаты исследования мумий с комментариями специалистов опубликовал научный журнал JAMA Network Open.

Атеросклероз – это хроническое заболевание артерий, причиной которого становится нарушения в работе белков и липидов. В результате на стенках кровеносных сосудов оседает холестерин, что впоследствии может привести к закупорке артерий.

К атеросклерозу ведут многие факторы, характерные для современной цивилизации, – в частности, курение, неправильное питание, ожирение, малоподвижный образ жизни. Он становится причиной смерти миллионов людей по всему миру: например, именно с этим заболеванием связано около 50% смертей в западных сообществах.

Однако, как показало исследование гренландских мумий XVI века, это заболевание могло появиться даже у тех людей, кто ел здоровую пищу и постоянно занимался физическим трудом.

Диагноз 500 лет спустя

В ходе новой работы ученые исследовали пять хорошо сохранившихся благодаря холоду мумий, которых нашли еще в 1920-е годы. Они принадлежали четырем взрослым людям – двум мужчинам от 18 до 22 и от 25 до 30 лет и двум женщинам, от 16 до 18 и от 25 до 30 лет, а также одному ребенку. Возраст всех останков – более 500 лет.

Компьютерная томография показала, что у трех из четырех взрослых кровеносные сосуды были кальцифицированы. Это один из признаков атеросклероза, в результате чего просвет артерий сужается и увеличивается риск инсульта или инфаркта.

Следы атеросклероза находили и у людей, которые жили гораздо раньше (в том числе и у охотников и собирателей, однако результаты этого исследования важны с другого ракурса. Дело в том, что жизнь гренландских эскимосов была связана с активной физической нагрузкой. Кроме того, они питались в основном рыбой и другими продуктами, которые богаты омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. Считается, что подобные факторы должны, напротив, мешать возникновению атеросклероза. Однако в случае с этими гренландцами этого не произошло.

Исследователям еще предстоит понять, что именно могло вызвать атеросклероз у жителей средневековой Гренландии. Пока ученые предполагают, что атеросклероз у эскимосов мог вызвать дым от очагов, который они постоянно вдыхали в своих жилищах – аналогично тому, как в наши дни эту болезнь вызывает курение. Однако эти выводы нужно подтвердить дальнейшими исследованиями.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Спасает ли ведение здорового образа жизни от развития атеросклероза, как считаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

11 сексуальных обычаев мира: 20 партнеров до вступления в брак, многомужество, запрет секса при свете
14:06 13-01-2020
11 сексуальных обычаев мира: 20 партнеров до вступления в брак, многомужество, запрет секса при свете
БердскОтчитываются за собранные 1,2 млн рублей на лечение трехлетней Анечки Коноваловой с опухолью мозга родители из Бердска
14:00 13-01-2020
Отчитываются за собранные 1,2 млн рублей на лечение трехлетней Анечки Коноваловой с опухолью мозга родители из Бердска
Рождество Христово: Что празднуем, традиции празднования, в чем смысл
13:56 13-01-2020
Рождество Христово: Что празднуем, традиции празднования, в чем смысл
Головная боль и диарея возникают от школьной фобии
13:46 13-01-2020
Головная боль и диарея возникают от школьной фобии
Конвой привёл жениха в ЗАГС в Новосибирской области
13:45 13-01-2020
Конвой привёл жениха в ЗАГС в Новосибирской области
Новые социальные объекты появятся в Новосибирске
13:38 13-01-2020
Новые социальные объекты появятся в Новосибирске
17 млрд рублей составил долг компании "НСК Холди" из Новосибирска
13:30 13-01-2020
17 млрд рублей составил долг компании
Поджелудочная железа: как защититься от панкреатита, рака и сахарного диабета
13:30 13-01-2020
Поджелудочная железа: как защититься от панкреатита, рака и сахарного диабета
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 13-01-2020
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
14 банков выдают ипотеку под 2% в России
13:19 13-01-2020
14 банков выдают ипотеку под 2% в России