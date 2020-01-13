Восемь губернаторов отправят в отставку в 2020 году в России

По мнению экспертов, наиболее вероятными кандидатами на замену являются главы Архангельской области, Чувашской республики, Камчатского края, Калужской области.

Согласно исследованию фонда «Петербургская политика», до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов. По мнению экспертов, наиболее вероятными кандидатами на замену являются главы Архангельской области, Чувашской республики, Камчатского края, Калужской области. По мнению экспертов, отставка губернаторов Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края пока под вопросом.

Прогноз содержится в исследовании, которое будет обнародовано в понедельник. Напомним, в сентябре этого года в 16 регионах пройдут прямые выборы губернаторов. До этого срока Кремль традиционно должен принять решение, кто из действующих глав продлит свои полномочия, а где лучше выдвинуть перспективного новичка. В декабре прошлого года состоялись две таких замены: Иркутскую область вместо коммуниста Сергея Левченко возглавил Игорь Кобзев, а главу Еврейской автономной области Александра Левинталя сменили на Ростислава Гольдштейна. Отставка Сергея Левченко, на взгляд экспертов, может свидетельствовать об отказе от «пакетных» соглашений с парламентской оппозицией, который направлен на снижение ее притязаний перед думскими выборами 2021 года.

По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, главный кандидат на отставку в 2020 году — глава Архангельской области Игорь Орлов. Выборы в этом регионе не будут простыми из-за протестов вокруг строительства мусорного полигона рядом со станцией Шиес, несмотря на приостановку проекта и недавнее решение арбитражного суда о демонтаже уже возведенных сооружений. Отметим, ранее источник “Ъ”, близкий к Кремлю, заявлял, что, возможно, лучше придержать эту замену, чтобы врио губернатора не взял на себя негатив, заработанный предшественником.

Согласно оценке «Петербургской политики», судьба практически «предрешена» у следующих губернаторов:

Михаила Игнатьева (Чувашия),

Анатолия Артамонова (Калужская область),

Владимира Илюхина (Камчатка).

Вероятны, хоть и в меньшей степени, отставки глав Костромской области (Сергей Ситников), Пензенской области (Иван Белозерцев), Тамбовской области (Александр Никитин) и Краснодарского края (Вениамин Кондратьев). «Сигналы вокруг их руководителей весьма разноречивы»,— говорится в исследовании фонда.

Политолог Виталий Иванов соглашается с оценкой фонда по Чувашии и Калужской области, однако допускает, что губернатор Камчатского края Владимир Илюхин все же сможет сохранить свой пост. Осведомленный источник “Ъ”, близкий к администрации президента, отмечает, что на Камчатке рейтинги власти не так плохи, и это говорит в пользу губернатора. Господин Иванов считает возможным отнести к группе вероятных отставников и Сергея Ситникова из Костромской области: губернатор управляет регионом уже два срока, при этом уже давно ходят слухи о его проблемах со здоровьем. «Вряд ли желающие возглавить Костромскую область стоят в очереди, но новый человек для нее, конечно, найдется»,— резюмирует господин Иванов. В отношении пензенского, тамбовского и краснодарского губернаторов эксперт заявляет, что не удивится «как их отставкам, так и тому, если в итоге все трое сохранят свои позиции». В список возможных отставников Виталий Иванов добавил бы губернатора Ростовской области Василия Голубева, у которого, по его словам, много проблем с силовыми структурами региона.

Михаил Виноградов не исключает, что если в послании президента Федеральному собранию будет сделан акцент на реальном уровне жизни россиян, то в ближайшие месяцы могут состояться «показательные замены». «Негативные оценки социально-экономического состояния региона, информация о низких рейтингах власти и т. п.— это, скорее, «гарнир» к уже принятым или лоббируемым кадровым решениям»,— возражает собеседник “Ъ”, близкий к администрации президента.

Источник “Ъ” в администрации президента полагает, что говорить об отставках можно будет не раньше мартовских социологических замеров.

По его словам, решения об отставках принимает президент, а он часто дает шанс тем или иным губернаторам исправить ситуацию. Еще один источник “Ъ”, близкий к Кремлю, отмечает, что «замен ради замен» в этот раз не будет, все решения будут «точечными». Источник “Ъ”, близкий к администрации президента, заявляет, что для ряда регионов уже найдены новые кандидаты, а отставки можно ожидать в конце февраля.

Источник: Коммерсант