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Образование / Общество

Официальный реестр школьной формы появится в России

12:40 13.01.2020 Фото: wikipedia.org
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Законопроект позволит, с одной стороны, обеспечить учеников качественной и безопасной одеждой российского производства. С другой, поддержать отечественные швейные текстильные предприятия, которые производят форму из отечественных материалов, увеличить рабочие места.

Официальный реестр школьной формы появится в России
Сейчас, по закону, вид, фасон и цвет ученической формы определяют сами школы

В России появится официальный реестр производителей школьной формы. Образовательные организации смогут закупать ее централизованно у российских производителей. Это следует из проекта поправок в федеральные законы «О промышленной политике в РФ» и «Об образовании в РФ».

В пояснительной записке говорится, что законопроект позволит, с одной стороны, обеспечить учеников качественной и безопасной одеждой российского производства. С другой, поддержать отечественные швейные текстильные предприятия, которые производят форму из отечественных материалов, увеличить рабочие места.

При этом законопроект наделяет Минпромторг правом устанавливать порядок ведения «Реестра российских производителей одежды для обучающихся». Одним из главных условий станет соответствие продукции СанПиН: «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека».

Напомним, сейчас, по закону, вид, фасон и цвет ученической формы определяют сами школы — с помощью локальных нормативных актов. Но покупать одежду у конкретной фирмы мамы и папы не обязаны. Многие школы идут по простому пути — «светлый верх — черный низ». Родители же выбирают комплект, исходя из возможностей своего кошелька.

Если поправки в закон будут приняты, определять порядок заключения школами договоров на централизованную поставку формы смогут региональные власти. Но при одном важном условии — согласии большинства родителей, полученном на общем собрании. Ведь именно за счет мам и пап будет закупаться одежда для большинства учеников.

Кстати

По данным министерства просвещения, в России сейчас более 41 тыс. школ. Общее число школьников — более 16 миллионов. Из них — 7,8 млн девочек. И 8,1 млн — мальчиков. Как говорится в пояснительной записке, регионы вправе сами устанавливать категории учеников, которым могут предоставляться бюджетные льготы, в том числе на обеспечение форменной одеждой.

Источник: РГ

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