Пьяный травматолог отказался принимать пациентов и раскаялся в Омске

Минздрав Омской области начал проверку по факту появления на работе в нетрезвом состоянии дежурного травматолога городской поликлиники №1.

Пьяный врач заявил, что его постоянно заставляют делать «приписки»

Как сообщили «РГ» в пресс-службе министерства, накануне измененное поведение врача заметили его коллеги. 71-летний травматолог отказался принимать пациентов и заявил, что навсегда уходит из медицины, так как недоволен размером собственной зарплаты и «приписками». По его словам, врачи, которых якобы «заставляют страховые компании», вынуждены на бумаге увеличивать количество принятых больных.

По факту так называемых «приписок» минздрав также проводит проверку.

Врача на приеме пришлось экстренно заменить, позже он написал заявление об увольнении.

В понедельник, 13 января, в министерстве уточнили, что врач действительно находился на рабочем месте в состоянии опьянения, этот факт подтвержден проверкой. Однако, как подчеркнули в региональном минздраве, никто из пациентов при этом не пострадал, и процесс оказания медпомощи не прерывался. Заведующий травматологическим отделением вызвал на работу другого врача, а до его прибытия помощь оказывал дежурный медперсонал.

— Спустя несколько часов врач раскаялся в своих действиях и принес извинения, — сообщили в министерстве. — Решение о его увольнении будет принято в понедельник, 13 января.

Источник: Российская Газета