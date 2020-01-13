Конвой привёл жениха в ЗАГС в Новосибирской области

Родственники пожелали новобрачным счастья и взаимного уважения, а также скорейшего освобождения.

Сегодня для одного из осужденных колонии-поселении №22 состоялось торжественное событие — регистрация брака. Сама церемония прошла в Отделе ЗАГС Колыванского района управления по делам ЗАГС Новосибирской области. Сотрудники учреждения, родители и гости, поздравили молодоженов, обменявшихся обручальными кольцами. Пожелали новобрачным счастья и взаимного уважения, а также скорейшего освобождения.

«Создание семьи положительно сказывается на поведении осужденных в период отбывания наказания, способствует их духовно-нравственному развитию, укреплению семейных ценностей. У осужденных появляется стремление к скорейшему освобождению и нахождению рядом с близкими им людьми. Они не нарушают установленный порядок отбывания наказания и проявляют устойчивое желание освободиться условно-досрочно», — прокомментировала начальник отдела по воспитательной работе с осужденными майор внутренней службы Ирина Брюханова.

Источник: Пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области