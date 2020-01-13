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Конвой привёл жениха в ЗАГС в Новосибирской области

13:45 13.01.2020 Фото: ГУФСИН по Новосибирской области
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Торжественная регистрация брака прошла в отделе ЗАГС Колыванского района.

Конвой привёл жениха в ЗАГС в Новосибирской области
Родственники пожелали новобрачным счастья и взаимного уважения, а также скорейшего освобождения.

Сегодня для одного из осужденных колонии-поселении №22 состоялось торжественное событие — регистрация брака. Сама церемония прошла в Отделе ЗАГС Колыванского района управления по делам ЗАГС Новосибирской области. Сотрудники учреждения, родители и гости, поздравили молодоженов, обменявшихся обручальными кольцами. Пожелали новобрачным счастья и взаимного уважения, а также скорейшего освобождения.

«Создание семьи положительно сказывается на поведении осужденных в период отбывания наказания, способствует их духовно-нравственному развитию, укреплению семейных ценностей. У осужденных появляется стремление к скорейшему освобождению и нахождению рядом с близкими им людьми. Они не нарушают установленный порядок отбывания наказания и проявляют устойчивое желание освободиться условно-досрочно», — прокомментировала начальник отдела по воспитательной работе с осужденными майор внутренней службы Ирина Брюханова.

Источник: Пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области

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