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1 млн рублей получат «Земские учителя» в 2020 году

13:01 13.01.2020 Фото: pxhere.com
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Все, что нужно — зайти на сайт, зарегистрироваться и подыскать подходящую вакансию: здесь их полный банк по всем регионам. Обязательное условие — дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов, подчеркнули в ведомстве.

1 млн рублей получат Земские учителя в 2020 году

Программа «Земский учитель» станет хорошим подспорьем как для тех, кто только начинает свой педагогический путь

Министерство просвещения запустило всероссийский информационный портал «Земский учитель». Он позволит педагогам, которые решат приехать на работу в малые города и села (с населением до 50 тысяч человек), получить миллион рублей. А на Дальнем Востоке — два миллиона.

Все, что нужно — зайти на сайт, зарегистрироваться и подыскать подходящую вакансию: здесь их полный банк по всем регионам. Открываем, к примеру, Московскую область. В поселке Пирогово в среднюю школу № 19 (округ Мытищи) требуется учитель начальных классов. Нагрузка — 18 часов в неделю. Образование — среднее профессиональное. Можно без опыта работы. Требования: компетентность, пунктуальность.

А вот в «Колодезянской школе» Красногвардейского района Республики Крым очень нужен учитель английского языка. Нагрузка серьезная — 31 урок в неделю. Опыт работы: от 3-х лет. Образование: высшее профессиональное. Также нужно знать методики преподаваемого предмета и воспитательной работы, использовать современные педагогические технологии.

Есть среди вакансий и такая: Алтайский край, Солонешенский район, село Большая Тихая, ул.Советская 6. Требуется учитель начальных классов. Нагрузка — 36 часов в неделю. Опыт работы не обязателен. Образование — среднее или высшее профессиональное. Про это село — про местную, хорошо отремонтированную школу, про двух малышей, которые очень ждут своего первого учителя, «Российская газета» писала уже не раз. Но учитель так пока и не нашелся.

— Запуская информационный ресурс, мы ждем отклика от педагогического сообщества по всей стране. Мы призываем всех, кто уверен в своих намерениях повысить качество образования в сельских школах, смелее направлять свои заявки, — отметила министр просвещения Ольга Васильева. — Программа станет хорошим подспорьем как для тех, кто только начинает свой педагогический путь, так и для учителей со стажем, готовых перебраться на село.

Как рассказали в министерстве просвещения, портал «Земский учитель» функционирует по принципу «одного окна»: здесь регистрируются потенциальные кандидаты со всей России, выбирают вакансию в любом регионе и подают на нее заявку. Затем среди всех желающих заполучить работу проводится конкурсный отбор. И если вдруг учитель из Владивостока захочет переехать в Калининградскую область — почему бы и нет: здесь нужны и математики, и русисты, и учителя физики, и английского языка…

Обязательное условие — дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов, подчеркнули в ведомстве. Подать заявки могут учителя, отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Рекомендуемый срок приема заявок — до 15 апреля. Окончательную дату каждый регион определяет самостоятельно. Победителей отберут на основе экспертной оценки предоставленных документов.

В федеральном бюджете на программу «Земский учитель» предусмотрено более 1,6 млрд рублей — в 2020 году, более 1,2 млрд рублей — в 2021 году и более 1,1 млрд рублей — в 2022 году. Планируется, что участие в программе «Земский учитель» примут около 4,5 тысячи учителей. В 2020 году единовременные выплаты получат более 1,8 тыс. человек, в 2021 году — более 1,3 тыс., в 2022 году — более 1,2 тыс.

Источник: РГ

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