1 млн рублей получат «Земские учителя» в 2020 году

Министерство просвещения запустило всероссийский информационный портал «Земский учитель». Он позволит педагогам, которые решат приехать на работу в малые города и села (с населением до 50 тысяч человек), получить миллион рублей. А на Дальнем Востоке — два миллиона.

Все, что нужно — зайти на сайт, зарегистрироваться и подыскать подходящую вакансию: здесь их полный банк по всем регионам. Открываем, к примеру, Московскую область. В поселке Пирогово в среднюю школу № 19 (округ Мытищи) требуется учитель начальных классов. Нагрузка — 18 часов в неделю. Образование — среднее профессиональное. Можно без опыта работы. Требования: компетентность, пунктуальность.

А вот в «Колодезянской школе» Красногвардейского района Республики Крым очень нужен учитель английского языка. Нагрузка серьезная — 31 урок в неделю. Опыт работы: от 3-х лет. Образование: высшее профессиональное. Также нужно знать методики преподаваемого предмета и воспитательной работы, использовать современные педагогические технологии.

Есть среди вакансий и такая: Алтайский край, Солонешенский район, село Большая Тихая, ул.Советская 6. Требуется учитель начальных классов. Нагрузка — 36 часов в неделю. Опыт работы не обязателен. Образование — среднее или высшее профессиональное. Про это село — про местную, хорошо отремонтированную школу, про двух малышей, которые очень ждут своего первого учителя, «Российская газета» писала уже не раз. Но учитель так пока и не нашелся.

— Запуская информационный ресурс, мы ждем отклика от педагогического сообщества по всей стране. Мы призываем всех, кто уверен в своих намерениях повысить качество образования в сельских школах, смелее направлять свои заявки, — отметила министр просвещения Ольга Васильева. — Программа станет хорошим подспорьем как для тех, кто только начинает свой педагогический путь, так и для учителей со стажем, готовых перебраться на село.

Как рассказали в министерстве просвещения, портал «Земский учитель» функционирует по принципу «одного окна»: здесь регистрируются потенциальные кандидаты со всей России, выбирают вакансию в любом регионе и подают на нее заявку. Затем среди всех желающих заполучить работу проводится конкурсный отбор. И если вдруг учитель из Владивостока захочет переехать в Калининградскую область — почему бы и нет: здесь нужны и математики, и русисты, и учителя физики, и английского языка…

Обязательное условие — дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов, подчеркнули в ведомстве. Подать заявки могут учителя, отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Рекомендуемый срок приема заявок — до 15 апреля. Окончательную дату каждый регион определяет самостоятельно. Победителей отберут на основе экспертной оценки предоставленных документов.

В федеральном бюджете на программу «Земский учитель» предусмотрено более 1,6 млрд рублей — в 2020 году, более 1,2 млрд рублей — в 2021 году и более 1,1 млрд рублей — в 2022 году. Планируется, что участие в программе «Земский учитель» примут около 4,5 тысячи учителей. В 2020 году единовременные выплаты получат более 1,8 тыс. человек, в 2021 году — более 1,3 тыс., в 2022 году — более 1,2 тыс.

Источник: РГ