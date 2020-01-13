Сексолог: О чем думает мужчина во время оргазма?

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рубрику «Оргазму быть!». Сексолог Игорь Лях из Новосибирска считает, что достичь яркого мужского оргазма можно, если сосредоточиться на том, что рядом с вами любимая женщина.

Чтобы достичь оргазма сосредоточьтесь на том, что рядом с вами любимая женщина

О чем мужчина думает во время оргазма? О чем нужно думать, чтобы получить наслаждение?

— В идеале в момент оргазма сознание мужчины переполнено гормонами и переживаниями. И в этот момент сознательный процесс, даже образный может отсутствовать. Оргазм — это бездумное, счастливое переживание,- убежден сексолог-психотерапевт Игорь Лях из Новосибирска.

То, о чем думает мужчина, зависит не только от того, где, с кем и как, но и от типа реагирования нервной системы. Если мужчина по натуре тревожный, то во время секса он может думать «получится, не получится». И эта мысль будет влиять на качество оргазма.



— Яркого мужского оргазма можно достичь, если не думать о том, что сегодня утром не завелась машина, и что на пенсию еще только через 10 лет, а сосредоточиться на том, что рядом с вами любимая женщина,- убежден специалист.Для того, чтобы испытывать наиболее мощные переживания в постели Игорь Лях советует развивать свою эмоциональность, чувствительность.— Учитесь переживать и сопереживать. Развивайтесь культурно. Слушайте музыку, ходите на выставки. Чтобы в постели быть мачо, нужно заниматься поддержанием физической формы. Ходите в спортзал. Учитесь напрягаться и расслабляться,- рассказал сексолог.

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