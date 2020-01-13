Сексолог: О чем думает мужчина во время оргазма?

О чем мужчина думает во время оргазма? О чем нужно думать, чтобы получить наслаждение?
— В идеале в момент оргазма сознание мужчины переполнено гормонами и переживаниями. И в этот момент сознательный процесс, даже образный может отсутствовать. Оргазм — это бездумное, счастливое переживание,- убежден сексолог-психотерапевт Игорь Лях из Новосибирска.
То, о чем думает мужчина, зависит не только от того, где, с кем и как, но и от типа реагирования нервной системы. Если мужчина по натуре тревожный, то во время секса он может думать «получится, не получится». И эта мысль будет влиять на качество оргазма.
Для того, чтобы испытывать наиболее мощные переживания в постели Игорь Лях советует развивать свою эмоциональность, чувствительность.
— Учитесь переживать и сопереживать. Развивайтесь культурно. Слушайте музыку, ходите на выставки. Чтобы в постели быть мачо, нужно заниматься поддержанием физической формы. Ходите в спортзал. Учитесь напрягаться и расслабляться,- рассказал сексолог.
Что делать женщине, чтобы довести мужчину до оргазма читайте в ближайшее время.