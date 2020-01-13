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Сексолог: О чем думает мужчина во время оргазма?

17:00 13.01.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рубрику «Оргазму быть!». Сексолог Игорь Лях из Новосибирска считает, что достичь яркого мужского оргазма можно, если сосредоточиться на том, что рядом с вами любимая женщина.

Сексолог: О чем думает мужчина во время оргазма?
Чтобы достичь оргазма сосредоточьтесь на том, что рядом с вами любимая женщина
Сюжет: Оргазму быть!
Сексолог: О чем думает мужчина во время оргазма?

Сексолог: О чем думает мужчина во время оргазма?Сексолог: Как пузатенькому лысенькому пупсику разбудить страсть и желание в женщине?

О чем мужчина думает во время оргазма? О чем нужно думать, чтобы получить наслаждение?
— В идеале в момент оргазма сознание мужчины переполнено гормонами и переживаниями. И в этот момент сознательный процесс, даже образный может отсутствовать. Оргазм — это бездумное, счастливое переживание,- убежден сексолог-психотерапевт Игорь Лях из Новосибирска.
То, о чем думает мужчина, зависит не только от того, где, с кем и как, но и от типа реагирования нервной системы. Если мужчина по натуре тревожный, то во время секса он может думать «получится, не получится». И эта мысль будет влиять на качество оргазма.

— Яркого мужского оргазма можно достичь, если не думать о том, что сегодня утром не завелась машина, и что на пенсию еще только через 10 лет, а сосредоточиться на том, что рядом с вами любимая женщина,- убежден специалист.
Для того, чтобы испытывать наиболее мощные переживания в постели Игорь Лях советует развивать свою эмоциональность, чувствительность.
— Учитесь переживать и сопереживать. Развивайтесь культурно. Слушайте музыку, ходите на выставки. Чтобы в постели быть мачо, нужно заниматься поддержанием физической формы. Ходите в спортзал. Учитесь напрягаться и расслабляться,- рассказал сексолог.

Что делать женщине, чтобы довести мужчину до оргазма читайте в ближайшее время.

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