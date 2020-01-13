Поджелудочная железа: как защититься от панкреатита, рака и сахарного диабета

Многие люди недооценивают заболевания поджелудочной железы, которые могут быть смертельными. Какие признаки могут указывать на заболевание и как поддержать здоровье поджелудочной железы, узнаем в статье.

Поджелудочная железа работает круглосуточно и выполняет ценные функции Многие люди недооценивают заболевания поджелудочной железы, которые могут быть смертельными. Какие признаки могут указывать на заболевание, узнаем в статье.

Печень считается незаменимым органом детоксикации. Однако гораздо меньше людей, вероятно, знают, для чего важна поджелудочная железа. Железа работает круглосуточно и выполняет ценные функции, она формирует: до трех литров пищеварительного секрета с многочисленными ферментами, которые расщепляют пищу, Бикарбонат, для нейтрализации соляной кислоты, добавляемой к пище в желудке, когда она проходит через органы пищеварения, гормоны инсулин и глюкагон для метаболизма сахара. «Прежде всего, регулирование уровня сахара в крови жизненно важно при выполнении этих функций», — подчеркивает Хана Алгюль, директор онкологического центра в клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене. Это один из немногих лучших онкологических центров, награжденных Немецкой онкологической помощью. Тяжелый панкреатит встречается чаще Но с меньшим количеством людей железа работает гладко. «Заболевания поджелудочной железы нарастают», — объясняет гастроэнтеролог. Это влияет на все три основных заболевания поджелудочной железы: панкреатит

диабет

рак поджелудочной железы И острый, и хронический панкреатит (панкреатит) встречаются сегодня чаще, чем десять лет назад. «Они занимают третье место среди заболеваний органов пищеварения», — сообщает профессор. «У 10–15 процентов пострадавших даже развивается тяжелый панкреатит. Сегодня это поразительно чаще, чем раньше, и вероятность умереть от этого составляет 30-40 процентов », — предупреждает эксперт. Основной причиной увеличения является высокое потребление алкоголя — особенно употребление алкоголя до бессмысленности. В настоящее время диабетом страдают около восьми миллионов человек в Германии. Причиной значительного роста числа пациентов в последние годы является отсутствие физических упражнений и неправильное питание с избыточным весом.

Рак поджелудочной железы обычно приводит к смерти

Кроме того , рак поджелудочной железы (рак поджелудочной железы) занимает очень четко. Этот тип рака в настоящее время «только» занимает девятое место среди самых распространенных видов рака. «Однако, когда речь идет о смертности от рака, рак поджелудочной железы будет вторым наиболее распространенным раком после рака легких через десять лет», — сообщает специалист по раку желудочно-кишечного тракта.

Потому что рак поджелудочной железы очень трудно поддается лечению и обычно приводит к смерти — в противоположность часто диагностируемому, но часто легко поддающемуся лечению раку толстой кишки и молочной железы. Причины увеличения рака поджелудочной железы не ясны. Это не может быть единственным объяснением того, что существует больше случаев воспалительных заболеваний поджелудочной железы — и что рак может развиваться из-за длительного и хронического воспаления. В последние годы врачи уделяли особое внимание генетическим основам. Признаки болезней часто неверно истолковываются Известны ранние признаки наиболее распространенного заболевания поджелудочной железы, диабета: повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, нарушения зрения. Простые анализы крови могут быстро определить, есть ли у вас диабет, и начать соответствующее лечение хронического заболевания. Два других заболевания поджелудочной железы — панкреатит и рак поджелудочной железы — характеризуются довольно неспецифической болью. «Поскольку орган лежит глубоко в животе, за животом и позвоночником, часто возникают боли в спине», — сообщает Хана Алгюль. Симптомы затем легко спутать с проблемами межпозвонкового диска или тому подобным. Также может возникнуть боль, которая неправильно приписывается желудку.

В дополнение к предполагаемой боли в спине и животе, есть симптом, типичный для панкреатита и карциномы поджелудочной железы: больная поджелудочная железа давит на желчный проток, который проходит вдоль него. Окклюзия желчных протоков приводит к желтухе с пожелтением глазных яблок и кожи. Образ жизни определяет здоровье поджелудочной железы В целом, существует важный фактор, который в значительной степени ответственен за то, остается ли поджелудочная железа больной или здоровой. «Образ жизни часто играет решающую роль при всех трех заболеваниях поджелудочной железы», — объясняет эксперт. Тот факт, что диабет, панкреатит и рак поджелудочной железы растут, сказывается на образе жизни, который ведут многие из нас. Эти четыре фактора делают больную поджелудочную железу Этот антипанкреатический образ жизни характеризуется четырьмя нездоровыми формами поведения: отсутствие физических упражнений избыточный вес потребление алкоголя курение «Это четыре наиболее важных фактора риска для всех заболеваний поджелудочной железы», — резюмирует гастроэнтеролог. Стресс также обсуждается в качестве фактора риска, но пока нет значимых исследований по этому вопросу. Однако можно предположить, что гормоны стресса могут повредить поджелудочную железу. Наконец, что не менее важно, существует также генетическая предрасположенность к заболеваниям поджелудочной железы. Почему алкоголь и курение вредят поджелудочной железе Как избыточный вес и отсутствие физических нагрузок поджелудочной железы еще не были тщательно исследованы — за исключением диабета. Тем не менее, ассоциативные исследования и эпидемиологический анализ показывают, что оба фактора могут привести к заболеванию поджелудочной железы. Документально подтверждено, как алкоголь повреждает поджелудочную железу. Нервный яд не только метаболизируется в печени и может привести к ожирению печени и циррозу печени. Подобный метаболический процесс также имеет место в поджелудочной железе, поэтому алкоголь оказывает такое же давление на этот орган, как и на печень. Интересная деталь: «Любой, кто регулярно пьет много алкоголя, получает цирроз печени или панкреатит — но мы пока точно не знаем, почему», — сообщает Алгюль. Курение, как известно, вызывает уровни никотина, чтобы вызвать воспаление в поджелудочной железе. Это было четко доказано экспериментальными исследованиями. Поскольку рак часто развивается из-за длительного воспаления, курение также может рассматриваться как фактор высокого риска развития рака поджелудочной железы.