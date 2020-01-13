Поджелудочная железа: как защититься от панкреатита, рака и сахарного диабета

Многие люди недооценивают заболевания поджелудочной железы, которые могут быть смертельными. Какие признаки могут указывать на заболевание, узнаем в статье.
Печень считается незаменимым органом детоксикации. Однако гораздо меньше людей, вероятно, знают, для чего важна поджелудочная железа. Железа работает круглосуточно и выполняет ценные функции, она формирует:
- до трех литров пищеварительного секрета с многочисленными ферментами, которые расщепляют пищу,
- Бикарбонат, для нейтрализации соляной кислоты, добавляемой к пище в желудке, когда она проходит через органы пищеварения,
- гормоны инсулин и глюкагон для метаболизма сахара.
«Прежде всего, регулирование уровня сахара в крови жизненно важно при выполнении этих функций», — подчеркивает Хана Алгюль, директор онкологического центра в клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене. Это один из немногих лучших онкологических центров, награжденных Немецкой онкологической помощью.
Тяжелый панкреатит встречается чаще
Но с меньшим количеством людей железа работает гладко. «Заболевания поджелудочной железы нарастают», — объясняет гастроэнтеролог. Это влияет на все три основных заболевания поджелудочной железы:
- панкреатит
- диабет
- рак поджелудочной железы
И острый, и хронический панкреатит (панкреатит) встречаются сегодня чаще, чем десять лет назад. «Они занимают третье место среди заболеваний органов пищеварения», — сообщает профессор. «У 10–15 процентов пострадавших даже развивается тяжелый панкреатит. Сегодня это поразительно чаще, чем раньше, и вероятность умереть от этого составляет 30-40 процентов », — предупреждает эксперт. Основной причиной увеличения является высокое потребление алкоголя — особенно употребление алкоголя до бессмысленности.
В настоящее время диабетом страдают около восьми миллионов человек в Германии. Причиной значительного роста числа пациентов в последние годы является отсутствие физических упражнений и неправильное питание с избыточным весом.
Рак поджелудочной железы обычно приводит к смерти
Кроме того , рак поджелудочной железы (рак поджелудочной железы) занимает очень четко. Этот тип рака в настоящее время «только» занимает девятое место среди самых распространенных видов рака. «Однако, когда речь идет о смертности от рака, рак поджелудочной железы будет вторым наиболее распространенным раком после рака легких через десять лет», — сообщает специалист по раку желудочно-кишечного тракта.
Потому что рак поджелудочной железы очень трудно поддается лечению и обычно приводит к смерти — в противоположность часто диагностируемому, но часто легко поддающемуся лечению раку толстой кишки и молочной железы. Причины увеличения рака поджелудочной железы не ясны. Это не может быть единственным объяснением того, что существует больше случаев воспалительных заболеваний поджелудочной железы — и что рак может развиваться из-за длительного и хронического воспаления. В последние годы врачи уделяли особое внимание генетическим основам.
Признаки болезней часто неверно истолковываются
Известны ранние признаки наиболее распространенного заболевания поджелудочной железы, диабета: повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, нарушения зрения. Простые анализы крови могут быстро определить, есть ли у вас диабет, и начать соответствующее лечение хронического заболевания.
Два других заболевания поджелудочной железы — панкреатит и рак поджелудочной железы — характеризуются довольно неспецифической болью. «Поскольку орган лежит глубоко в животе, за животом и позвоночником, часто возникают боли в спине», — сообщает Хана Алгюль. Симптомы затем легко спутать с проблемами межпозвонкового диска или тому подобным. Также может возникнуть боль, которая неправильно приписывается желудку.
В дополнение к предполагаемой боли в спине и животе, есть симптом, типичный для панкреатита и карциномы поджелудочной железы: больная поджелудочная железа давит на желчный проток, который проходит вдоль него. Окклюзия желчных протоков приводит к желтухе с пожелтением глазных яблок и кожи.
Образ жизни определяет здоровье поджелудочной железы
В целом, существует важный фактор, который в значительной степени ответственен за то, остается ли поджелудочная железа больной или здоровой. «Образ жизни часто играет решающую роль при всех трех заболеваниях поджелудочной железы», — объясняет эксперт. Тот факт, что диабет, панкреатит и рак поджелудочной железы растут, сказывается на образе жизни, который ведут многие из нас.
Эти четыре фактора делают больную поджелудочную железу
Этот антипанкреатический образ жизни характеризуется четырьмя нездоровыми формами поведения:
- отсутствие физических упражнений
- избыточный вес
- потребление алкоголя
- курение
«Это четыре наиболее важных фактора риска для всех заболеваний поджелудочной железы», — резюмирует гастроэнтеролог. Стресс также обсуждается в качестве фактора риска, но пока нет значимых исследований по этому вопросу. Однако можно предположить, что гормоны стресса могут повредить поджелудочную железу.
Наконец, что не менее важно, существует также генетическая предрасположенность к заболеваниям поджелудочной железы.
Почему алкоголь и курение вредят поджелудочной железе
Как избыточный вес и отсутствие физических нагрузок поджелудочной железы еще не были тщательно исследованы — за исключением диабета. Тем не менее, ассоциативные исследования и эпидемиологический анализ показывают, что оба фактора могут привести к заболеванию поджелудочной железы.
Документально подтверждено, как алкоголь повреждает поджелудочную железу. Нервный яд не только метаболизируется в печени и может привести к ожирению печени и циррозу печени. Подобный метаболический процесс также имеет место в поджелудочной железе, поэтому алкоголь оказывает такое же давление на этот орган, как и на печень.
Интересная деталь: «Любой, кто регулярно пьет много алкоголя, получает цирроз печени или панкреатит — но мы пока точно не знаем, почему», — сообщает Алгюль.
Курение, как известно, вызывает уровни никотина, чтобы вызвать воспаление в поджелудочной железе. Это было четко доказано экспериментальными исследованиями. Поскольку рак часто развивается из-за длительного воспаления, курение также может рассматриваться как фактор высокого риска развития рака поджелудочной железы.
Шесть простых правил для здоровой поджелудочной железы
Вы можете повлиять и даже полностью отключить все эти факторы риска:
- Главным образом, чтобы предотвратить диабет, есть с высоким содержанием клетчатки, уменьшить углеводы и жиры.
- Избегайте лишнего веса.
- Упражнения часто. Включите упражнения в повседневную жизнь, занимайтесь по крайней мере два раза в неделю.
- Поджелудочная железа особенно выигрывает от воздержания от алкоголя. Поэтому постарайтесь хотя бы ограничить потребление алкоголя и избегать чрезмерного употребления алкоголя, что похоже на нокаутирующий удар (не только) для поджелудочной железы.
- Если у вас есть камни в желчном пузыре — проверьте ваше состояние с помощью ультразвука. Если желчный камень проскальзывает, желчный проток может выпасть. «Поскольку желчный проток и проток поджелудочной железы открываются в двенадцатиперстной кишке, это также может привести к застою в протоке поджелудочной железы, что, в свою очередь, может привести к панкреатиту», — предупреждает эксперт. В общем, если камни в желчном пузыре вызывают проблемы — воспаление, колики — желчный пузырь должен быть удален.
- Бросить курить или вообще не начинать
Новая опция для генетически обусловленных заболеваний поджелудочной железы
Но как насчет единственного фактора риска, на который нельзя повлиять, генетической преднагрузки? Известно, что рак поджелудочной железы наследуется в определенных формах. Для людей с наследственным бременем особенно важно вести здоровый образ жизни, поскольку это снижает риск заболеть даже с генетической предрасположенностью.
Также важно для этой группы: «Мы уже можем проводить генетические тесты на пациентах с раком поджелудочной железы, чтобы оценить риск для потомства», — сообщает онколог. До сих пор эти тесты проводились только в специальных центрах при клиниках, но должны стать рутинными. Это важно ввиду растущего числа случаев, когда пациент становится все моложе и моложе. Рак поджелудочной железы раньше был раком пожилого возраста — а сейчас самому молодому пациенту а в настоящее время всего 33 года.
Источник: ФОКУС Online