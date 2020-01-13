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Купель при каждом храме установят на Крещение в Бердске

16:30 13.01.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Впервые за многие годы на Бердском заливе из-за тонкого льда не соорудят прорубь. Как говорят священники, окунуться можно и в ванной — на Крещение вода освящается во всех источниках.

Купель при каждом храме установят на Крещение в Бердске
Ежегодно на Крещение бердчане окунались в прорубь на Бердском заливе

Впервые за последние годы на Крещение не соорудят купель для купания на Бердском заливе для жителей Бердска.

На совещании чиновников 13 января мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал, что было проведено выездное совещание, в работе которого участвовали сотрудники ГИМС. Они дали заключение, что толщина льда незначительная, и массовое посещение людей купели может спровоцировать трагическую ситуацию — лед не выдержит.

Около 17 лет на территории Бердского залива на Крещение проводили купание в проруби, отметил настоятель Преображенского собора отец Владимир.

— Когда еще не было водопровода в домах, наши дедушки ходили на озеро, реку, освящали воду, набирали ее и пользовались: пили, умывались. Лет 50-70 назад храмов было не так много. Многие верующие пользовались той водой, которая была в водопроводном кране. Потому что по благодати Божьей все естество водой освящается в праздник Крещения. В этом году очень теплая зима, морозов почти не было. Если в прежние годы толщина льда достигала 50-60 см, то с этом году только 15-20 см. Во многих тех местах по Новосибирской области, где были купели, их не будут делать. В связи с тем, что тонкий лед. И опасность выйти большому количеству людей есть. Это воскресенье. Выходной. Люди пойдут сотнями. И удержать их не смогут. Чтобы избежать неприятных ситуаций, решили, что не нужно делать купель. Каждый может дома, как ему будет угодно, налить водичку прохладную или холодную и также умыться и искупаться. Возле храмов будут устроены большие купели, чтобы можно было подойти и умыться, — рассказал отец Владимир.

На Крещение освящается вода во всех источниках
Автор видео Галина Панчева

В бердских храмах, как обычно, будут раздавать освященную воду. Служители местного прихода попросили власть расширить дороги к храмам и расчистить стоянки.

Мэр отметил, что для проведения праздника Крещения нужна организационная помощь. На территории трех храмов, как и по всему городу, будут охранять порядок полицейские. До Преображенского храма гостей города и бердчан от вокзала доставят муниципальные автобусы. Бесплатно. Центр муниципальных услуг очистит подъезды, автомобильные и пешеходные трафики к храмам.

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