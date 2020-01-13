Попал под суд за организацию притона для наркоманов и фиктивную постановку на учет иностранцев житель Бердска

Евгению Кремлеву грозит до 4-х лет лишения свободы и огромный штраф. Свидетели по уголовному делу трижды не явились в суд.

Бердчанин попал под суд за организацию притона

Попал на скамью подсудимых житель Бердска Евгений Кремлев. Ему инкриминируют шесть эпизодов фиктивной постановки на учет иностранных гражданин или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. А также — организацию либо содержание притона или систематическое предоставление помещений для этих целей.

Уголовное дело в отношении Евгения Александровича поступило в суд еще в сентябре 2019 года. Но судье бердского городского суда Татьяне Васюхневич пришлось трижды отложить судебное заседания из-за неявки в суд свидетелей по уголовному делу. Сегодня, 13 января, состоялось очередное слушание по делу Евгения Кремлева.

— Он обвиняется в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств по месту своего жительства. Это происходило в Бердске в 2019 году, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Бердска Наталья Сафронова.

Стоит отметить, что дело рассматривается в общем порядке. За организацию притона по статье 232 УК РФ бердчанину грозит лишение свободы до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

А вот статья 322.3 — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в России понимается постановка их на учет по месту пребывания в РФ на основании представления заведомо недостоверных или ложных сведений или документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения фактически проживать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания, либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.

При этом лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления.