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«Прикрыла» три сайта о продаже фальшивых дипломов и аттестатов прокуратура в суде Бердска

17:30 13.01.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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В прокуратуру обратились жители города. По этим обращениям была проведена проверка. роман Сивак обратился с исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

Прикрыла три сайта о продаже фальшивых дипломов и аттестатов прокуратура в суде Бердска
Прокурор Бердска закрыл три сайта о продаже фальшивых дипломов

Удовлетворила исковые требования прокурора Бердска Романа Сивака сегодня, 13 января, судья бердского городского суда Людмила Карпова. Прокурор Бердска вступал в суде в защиту интересов РФ и неопределенного круга лиц по главе 27 КАС России.

— В прокуратуру обратились жители города с информацией, что в сети-интернет есть сайты с рекламой о продаже дипломов высшего и среднего образования, а также школьных аттестатов. По этим обращениям была проведена проверка, в ходе которой были установлены эти сайты и прокурор Бердска обратился с исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению на территории России, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова сегодня, 13 января.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прокуратура Бердска Новосибирской области в связи с поступившими обращениями граждан проверила исполнение законодательства о противодействии распространению запрещенной на территории Российской Федерации информации.

В ходе мониторинга сети «Интернет» прокуратура выявила три интернет – сайта, на которых незаконно размещена информация о продажах поддельных дипломов о высшем образовании.

Вход на эти сайты являлся свободным для неограниченного круга лиц, ознакомиться с содержанием интернет-ресурсов и воспользоваться услугами мог любой пользователь.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Статья 327 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за сбыт и использование поддельных документов.

В этой связи 13 декабря 2019 года прокуратура направила в Бердский городской суд административное исковое заявление о признании размещенной на сайтах информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

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От редакции

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Аноним, 13 января 2020 18:12
Организаторов этих сайтов надо закрывать, тогда будет конкретная польза, а так, одни понты...

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