«Прикрыла» три сайта о продаже фальшивых дипломов и аттестатов прокуратура в суде Бердска

В прокуратуру обратились жители города. По этим обращениям была проведена проверка. роман Сивак обратился с исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

Прокурор Бердска закрыл три сайта о продаже фальшивых дипломов

Удовлетворила исковые требования прокурора Бердска Романа Сивака сегодня, 13 января, судья бердского городского суда Людмила Карпова. Прокурор Бердска вступал в суде в защиту интересов РФ и неопределенного круга лиц по главе 27 КАС России.

— В прокуратуру обратились жители города с информацией, что в сети-интернет есть сайты с рекламой о продаже дипломов высшего и среднего образования, а также школьных аттестатов. По этим обращениям была проведена проверка, в ходе которой были установлены эти сайты и прокурор Бердска обратился с исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению на территории России, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова сегодня, 13 января.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прокуратура Бердска Новосибирской области в связи с поступившими обращениями граждан проверила исполнение законодательства о противодействии распространению запрещенной на территории Российской Федерации информации.

В ходе мониторинга сети «Интернет» прокуратура выявила три интернет – сайта, на которых незаконно размещена информация о продажах поддельных дипломов о высшем образовании.

Вход на эти сайты являлся свободным для неограниченного круга лиц, ознакомиться с содержанием интернет-ресурсов и воспользоваться услугами мог любой пользователь.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Статья 327 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за сбыт и использование поддельных документов.

В этой связи 13 декабря 2019 года прокуратура направила в Бердский городской суд административное исковое заявление о признании размещенной на сайтах информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.