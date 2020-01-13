За святой водой в Преображенский собор бесплатно доставят автобусы жителей Бердска

Бесплатно доставят прихожан до Преображенского храма на Крещение, 19 января, муниципальные автобусы в Бердске.
Территории Богоявленского и Сретенского храмов обеспечены транспортным сообщением и расположены в непосредственной близости от существующих остановок, это расстояние 50 и 150 метров, сообщила на совещании чиновников 13 января начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. Через остановки, расположенные рядом с данными храмами, проходят по шесть существующих маршрутов общественного транспорта. Три из них следуют от остановки «Вокзал». Интервал движения составляет 3-5 минут. Вводить дополнительный транспорт для доставки прихожан нет надобности.
К Преображенскому собору, который удален от остановок общественного транспорта, для доставки горожан и гостей города будут запущены автобусы, которые отвезут от остановки «Вокзал» через ул. Ленина до территории храма.
— Автобусы будут работать с 9.00 до 17.00. Проезд будет бесплатным для всех пассажиров. Подробная информация о графике и схеме движения маршрута будет дополнительно опубликована дополнительно, — отметила Нятина.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», впервые за много лет в Бердске на Крещение не будет крестного хода и купания в купели на Бердском заливе. Лед слишком тонкий для проведения массового купания православных. Но небольшие купели будут установлены при каждом бердском храме.
почти всё платно. Всем миром на лечение собирают.
РПЦ вообще-то богаче всех членов ФОРБС, могли бы и сами для своих адептов организовать транспорт.