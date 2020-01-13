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За святой водой в Преображенский собор бесплатно доставят автобусы жителей Бердска

18:15 13.01.2020, Галина Панчева Фото: Нужно пускать транспорт до Преображенского собора?
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Транспорт будет следовать от остановки «Вокзал» по ул. Ленина с 9.00 до 17.00. Информацию о расписании и схеме движения сообщат дополнительно.

За святой водой в Преображенский собор бесплатно доставят автобусы жителей Бердска
До церкви прихожан доставит муниципальный транспорт

Бесплатно доставят прихожан до Преображенского храма на Крещение, 19 января, муниципальные автобусы в Бердске.

Территории Богоявленского и Сретенского храмов обеспечены транспортным сообщением и расположены в непосредственной близости от существующих остановок, это расстояние 50 и 150 метров, сообщила на совещании чиновников 13 января начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. Через остановки, расположенные рядом с данными храмами, проходят по шесть существующих маршрутов общественного транспорта. Три из них следуют от остановки «Вокзал». Интервал движения составляет 3-5 минут. Вводить дополнительный транспорт для доставки прихожан нет надобности.

К Преображенскому собору, который удален от остановок общественного транспорта, для доставки горожан и гостей города будут запущены автобусы, которые отвезут от остановки «Вокзал» через ул. Ленина до территории храма.

— Автобусы будут работать с 9.00 до 17.00. Проезд будет бесплатным для всех пассажиров. Подробная информация о графике и схеме движения маршрута будет дополнительно опубликована дополнительно, — отметила Нятина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», впервые за много лет в Бердске на Крещение не будет крестного хода и купания в купели на Бердском заливе. Лед слишком тонкий для проведения массового купания православных. Но небольшие купели будут установлены при каждом бердском храме.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 13 января 2020 19:43
Как на что полезное в городе сделать, так денег в бюджете нет. А прихожан возить бесплатно есть деньги. Откуда такие привилегии? У нас даже для детей
почти всё платно. Всем миром на лечение собирают.
Ольга, 13 января 2020 20:04
Тоже не пойму, с чего ради этот аттракцион неслыханной щедрости?
Аноним, 13 января 2020 20:16
а где автобусы то возьмут,с маршрутов снимут? Что за бред.
Новый мэр, 13 января 2020 20:43
А за чей счёт гулянка? как воду подвезти во время аврий,так водовозке нет,а тут на водопой с комфортом
житель Бердска, 13 января 2020 21:33
Администрация Бердска, одумайтесь. Вы под РПЦ прогибаетесь? Почему тогда на Курбан-Байрам к стадиону Восток нет бесплатных автобусов?
РПЦ вообще-то богаче всех членов ФОРБС, могли бы и сами для своих адептов организовать транспорт.

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