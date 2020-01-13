За святой водой в Преображенский собор бесплатно доставят автобусы жителей Бердска

Транспорт будет следовать от остановки «Вокзал» по ул. Ленина с 9.00 до 17.00. Информацию о расписании и схеме движения сообщат дополнительно.

До церкви прихожан доставит муниципальный транспорт

Бесплатно доставят прихожан до Преображенского храма на Крещение, 19 января, муниципальные автобусы в Бердске.

Территории Богоявленского и Сретенского храмов обеспечены транспортным сообщением и расположены в непосредственной близости от существующих остановок, это расстояние 50 и 150 метров, сообщила на совещании чиновников 13 января начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. Через остановки, расположенные рядом с данными храмами, проходят по шесть существующих маршрутов общественного транспорта. Три из них следуют от остановки «Вокзал». Интервал движения составляет 3-5 минут. Вводить дополнительный транспорт для доставки прихожан нет надобности.

К Преображенскому собору, который удален от остановок общественного транспорта, для доставки горожан и гостей города будут запущены автобусы, которые отвезут от остановки «Вокзал» через ул. Ленина до территории храма.

— Автобусы будут работать с 9.00 до 17.00. Проезд будет бесплатным для всех пассажиров. Подробная информация о графике и схеме движения маршрута будет дополнительно опубликована дополнительно, — отметила Нятина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», впервые за много лет в Бердске на Крещение не будет крестного хода и купания в купели на Бердском заливе. Лед слишком тонкий для проведения массового купания православных. Но небольшие купели будут установлены при каждом бердском храме.