Мертвого ребенка родила и спрятала в портфель женщина в Москве

Женщина сообщила, что не наблюдалась во время беременности у врача и не вызывала скорую, когда у нее начались роды.



В Москве 26-летняя девушка родила дома мертвого ребенка и решила избавиться от трупа. По данным РЕН ТВ, она выбросила в окно пакет с пуповиной, а тело спрятала в рюкзак и собиралась избавиться от него.

Однако сделать этого роженице не удалось, очевидцы нашли на капоте автомобиля пакет с кровью и обратились в полицию. Прибывшие на место стражи порядка установили личность девушки.

Она сообщила, что не наблюдалась во время беременности у врача и не вызывала скорую, когда у нее начались роды.

По факту произошедшего проводится проверка.

Источник: РЕН ТВ