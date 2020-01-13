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Мертвого ребенка родила и спрятала в портфель женщина в Москве

15:45 13.01.2020 Фото: pixabay.com
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Пуповину ребенка женщина выкинула в окно, окровавленный пакет нашли очевидцы и сообщили в полицию.

Мертвого ребенка родила и спрятала в портфель женщина в Москве
Женщина сообщила, что не наблюдалась во время беременности у врача и не вызывала скорую, когда у нее начались роды.

В Москве 26-летняя девушка родила дома мертвого ребенка и решила избавиться от трупа. По данным РЕН ТВ, она выбросила в окно пакет с пуповиной, а тело спрятала в рюкзак и собиралась избавиться от него.

Однако сделать этого роженице не удалось, очевидцы нашли на капоте автомобиля пакет с кровью и обратились в полицию. Прибывшие на место стражи порядка установили личность девушки.

Она сообщила, что не наблюдалась во время беременности у врача и не вызывала скорую, когда у нее начались роды.

По факту произошедшего проводится проверка.

Источник: РЕН ТВ

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