Пожаловались на фекалии собак во дворах Микрорайона спикеру совета депутатов жители Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» начинает публикацию ответов Валерия Бадьина на ваши ответы. В своих ответах он ссылается на закон. Так, владельцы собак обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования.

Спикер горсовета Валерий Бадьин

21 вопрос задали вы, читатели «Курьер. Среда. Бердск» спикеру совета депутатов Бердска в декабре прошлого года. Валерий Бадьин дал ответы на все ваши вопросы. Сегодня, 13 января, редакция «Курьер. Среда. Бердск» начинает их публикацию.

— Когда в Бердске наведут порядок в отношении владельцев собак, которые выводят под окна людей своих питомцев, которые наваливают кучи? Ежедневно, нескончаемым потоком ведут своих питомцев. Эти животные гадят на детскую площадку и рядом с ней у дома «105 по ул. Красной Сибири и дома №20 по ул. Рогачева. Владльцы собак на замечания реагируют агрессивно. особенно, когда им говоришь, что нужно это убирать за собой. Бессовестные люди! Если вас выбрал народ, то вы должны заботиться в первую очередь о жителях города, — обратился в «Курьер. Среда. Бердск» горожанин.

Валерий Бадьин дал ответ на этот вопрос:

— В соответствии с действующим законодательством, регулирующим обращение с животными, к владельцам животных предъявляются следующие требования. Например, выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается.

Владельцы собак обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования. Согласно ст. 4.5 Закона Новосибирской области № 99-O3 от 14.02.2003 «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» административная ответственность за нарушение правил выгула животных предусмотрена и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

Предупреждение и пресечение административных правонарушений — относится к полномочиям административно-технической инспекции Бердска. Согласно ч.2 ст.28.2. KoAП РФ в протоколе об административном правонарушении в обязательном порядке указываются место и точное время (место, адрес, дата, время) совершения административного правонарушения, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.

При выявлении фактов нарушений правил выгула собак необходимо обратиться в административно-техническую инспекцию Бердска по телефону 2-00-58, — резюмировал Валерий Георгиевич.