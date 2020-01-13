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Пожаловались на фекалии собак во дворах Микрорайона спикеру совета депутатов жители Бердска

17:15 13.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» начинает публикацию ответов Валерия Бадьина на ваши ответы. В своих ответах он ссылается на закон. Так, владельцы собак обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования.

Пожаловались на фекалии собак во дворах Микрорайона спикеру совета депутатов жители Бердска
Спикер горсовета Валерий Бадьин
Сюжет: Ответы спикера совета депутатов Бердска-2019 на вопросы читателей
Пожаловались на фекалии собак во дворах Микрорайона спикеру совета депутатов жители Бердска

Пожаловались на фекалии собак во дворах Микрорайона спикеру совета депутатов жители Бердска

21 вопрос задали вы, читатели «Курьер. Среда. Бердск» спикеру совета депутатов Бердска в декабре прошлого года. Валерий Бадьин дал ответы на все ваши вопросы. Сегодня, 13 января, редакция «Курьер. Среда. Бердск» начинает их публикацию.

— Когда в Бердске наведут порядок в отношении владельцев собак, которые выводят под окна людей своих питомцев, которые наваливают кучи? Ежедневно, нескончаемым потоком ведут своих питомцев. Эти животные гадят на детскую площадку и рядом с ней у дома «105 по ул. Красной Сибири и дома №20 по ул. Рогачева. Владльцы собак на замечания реагируют агрессивно. особенно, когда им говоришь, что нужно это убирать за собой. Бессовестные люди! Если вас выбрал народ, то вы должны заботиться в первую очередь о жителях города, — обратился в «Курьер. Среда. Бердск» горожанин.

Валерий Бадьин дал ответ на этот вопрос:

— В соответствии с действующим законодательством, регулирующим обращение с животными, к владельцам животных предъявляются следующие требования. Например, выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается.

Владельцы собак обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования. Согласно ст. 4.5 Закона Новосибирской области № 99-O3 от 14.02.2003 «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» административная ответственность за нарушение правил выгула животных предусмотрена и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

Предупреждение и пресечение административных правонарушений — относится к полномочиям административно-технической инспекции Бердска. Согласно ч.2 ст.28.2. KoAП РФ в протоколе об административном правонарушении в обязательном порядке указываются место и точное время (место, адрес, дата, время) совершения административного правонарушения, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.

При выявлении фактов нарушений правил выгула собак необходимо обратиться в административно-техническую инспекцию Бердска по телефону 2-00-58, — резюмировал Валерий Георгиевич.

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