13.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Ожидания-2020: ждем напряжения в экономике и коррупционных скандалов

16:11 13.01.2020 Фото: pixabay.com
0

Не ожидают россияне государственных переворотов, но ждут массовых протестов.

Ожидания 2020: ждем напряжения в экономике и коррупционных скандалов
Россияне рассказали об ожиданиях

Опрос проведен 12 —18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФИсследование проводится на дому у респондента методом личного интервьюРаспределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателейблизких к 50%

2,9% для показателейблизких к 25% / 75%
2,0% для показателейблизких к 10% / 90%
1,5% для показателейблизких к 5% / 95%

КАКИМ ДЛЯ ВАС БУДЕТ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С МИНУВШИМ? (указан год оценки)

Безусловно лучше Очень надеюсь на то, что будет лучше Думаю, что будет не хуже Вряд ли что-нибудь изменится Пожалуй,  новый год будет хуже, чем уходящий Затруднились ответить
2020 12 51 14 16 4 3
2019 8 50 17 17 5 4
2018 6 49 22 14 3 6
2017 7 46 20 18 4 5
2016 5 41 22 19 8 5
2015 6 40 22 17 10 4
2014 5 48 22 16 3 6
2013 6 50 21 16 2 5
2012 6 50 21 17 3 4
2011 9 49 20 12 4 6
2010 9 48 19 13 4 7
2009 6 43 20 15 11 6
2008 11 45 17 18 6 3
2007 8 41 17 25 5 4
2006 6 46 18 19 7 4
2005 8 38 13 26 12 3
2004 7 47 21 19 3 4
2003 5 45 24 19 4 3
2002 7 42 22 20 5 4
2001 6 51 18 17 4 4
2000 6 46 17 18 6 7
1999 2 27 14 27 23 8
1998 4 31 20 25 9 11
1997 5 28 12 30 19 7
1996 4 33 19 25 12 7
1995 6 36 15 20 15 9
1994 6 42 11 23 11 7
1993 4 34 12 19 24 7
1992 2 23 7 18 44 7
1991 1 25 5 19 37 12
1990 4 40 12 22 13 9

ВЫ СМОТРИТЕ В НАСТУПАЮЩИЙ 2020 ГОД С НАДЕЖДОЙ, С НЕУВЕРЕННОСТЬЮ ИЛИ С ТРЕВОГОЙ?

янв.03 янв.13 янв.14 янв.15 янв.16 янв.17 янв.18 дек.18 дек.19
С надеждой 50 51 51 47 43 57 62 64 71
С неуверенностью 21 24 25 24 26 23 18 14 11
С тревогой 25 20 19 25 28 17 16 20 17
Затруднились ответить 4 5 5 4 4 3 4 2 2

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НЫНЕШНИЙ 2020 ГОД БУДЕТ СПОКОЙНЫМ ИЛИ НАПРЯЖЕННЫМ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИДЛЯ ВАС ЛИЧНО? (указан год оценки)

2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020
Определенно спокойным 12 13 13 7 11 9 7 4 10 14 16
Скорее спокойным 48 46 51 48 54 55 41 33 48 46 49
Скорее напряженным 22 17 15 29 15 17 35 41 29 28 24
Определенно напряжённым 5 2 4 2 2 1 5 11 4 6 4
Не знаю 14 22 18 14 19 18 12 11 9 7 6

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НЫНЕШНИЙ 2020 ГОД БУДЕТ СПОКОЙНЫМ ИЛИ НАПРЯЖЕННЫМ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ? (указан год оценки)

2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020
Определенно спокойным 6 9 6 2 7 7 3 1 6 4 5
Скорее спокойным 37 37 40 24 39 41 17 10 25 21 26
Скорее напряженным 34 24 25 48 29 28 52 52 49 46 45
Определенно напряжённым 7 5 5 7 3 2 19 29 10 19 12
Не знаю 17 26 25 18 22 22 9 8 10 10 12

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НЫНЕШНИЙ 2020 ГОД БУДЕТ СПОКОЙНЫМ ИЛИ НАПРЯЖЕННЫМ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В РОССИИ? (указан год оценки)

2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020
Определенно спокойным 5 8 7 2 7 5 4 3 5 4 5
Скорее спокойным 34 34 36 20 38 42 18 14 25 22 26
Скорее напряженным 32 24 27 47 27 27 47 45 44 43 41
Определенно напряжённым 7 6 5 14 5 2 19 26 14 20 14
Не знаю 22 28 25 17 24 25 12 13 12 12 14

Ожидания 2020: ждем напряжения в экономике и коррупционных скандаловВОЗМОЖНЫ ЛИ В БУДУЩЕМ ГОДУ В РОССИИ
(УКАЗАН ГОД ОЦЕНКИ)

…ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС?*

2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020
Определенно да 5 3 7 2 6 6 20 11 12 14 11
Скорее да 24 18 28 37 33 32 42 36 38 43 38
Скорее нет 45 44 40 34 37 40 20 27 29 26 35
Определенно нет 13 12 7 7 8 5 5 6 5 6 7
Не знаю 12 22 19 19 16 17 13 20 16 10 10

* В 2017 году не задавался.

…КРУПНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ?

2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Определенно да 7 7 5 8 6 5 6 4 6 5 6
Скорее да 34 36 46 43 38 28 31 23 30 26 27
Скорее нет 28 32 26 26 33 38 33 38 36 42 41
Определенно нет 8 5 6 6 5 8 10 15 9 11 10
Не знаю 24 20 18 16 19 21 20 21 20 17 16

… МАССОВЫЕ ЭПИДЕМИИ?

2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Определенно да 4 6 3 4 4 4 4 4 5 3 3
Скорее да 26 28 33 27 24 19 18 22 25 19 20
Скорее нет 37 39 36 37 44 46 43 42 41 45 47
Определенно нет 10 8 9 12 9 15 17 15 13 19 16
Не знаю 23 20 19 20 19 15 19 17 16 15 14

…ГРОМКИЕ КОРРУПЦИОННЫЕ СКАНДАЛЫ И ОТСТАВКИ МИНИСТРОВ?

2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Определенно да 14 13 10 16 17 9 10 14 16 14 16
Скорее да 46 47 50 55 48 42 43 46 47 48 50
Скорее нет 16 18 21 15 17 26 21 19 20 18 18
Определенно нет 5 4 4 4 3 7 9 7 6 5 6
Не знаю 19 19 14 11 16 16 16 14 11 14 10

…ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ?**

1999 2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Определенно да 11 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2
Скорее да 35 9 11 14 17 16 10 10 8 7 12 12 11
Скорее нет 26 44 39 40 45 43 51 36 36 42 46 41 45
Определенно нет 16 36 31 25 20 24 26 40 40 38 28 34 32
Не знаю 12 9 19 18 15 15 12 12 15 12 12 11 10

…МАССОВЫЕ ВОЛНЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ НАСЕЛЕНИЯ?

2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Определенно да 5 6 6 5 6 4 4 2 5 8 7
Скорее да 27 40 50 45 37 28 27 19 30 36 38
Скорее нет 36 28 25 31 35 38 37 42 40 32 34
Определенно нет 13 8 6 8 8 16 18 25 13 16 13
Не знаю 19 18 13 12 15 14 15 13 12 8 8

…МАССОВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Определенно да 6 4 4 2 4 3 4
Скорее да 42 26 26 15 25 20 18
Скорее нет 30 41 38 45 44 45 50
Определенно нет 6 15 17 24 14 22 19
Не знаю 15 13 15 14 13 11 10

…ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ С КАКОЙ-ТО ИЗ СОСЕДНИХ СТРАН?

2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Определенно да 2 2 4 1 3 2 6 4 3 4 4 3
Скорее да 18 23 19 22 21 18 21 25 18 19 30 20
Скорее нет 44 38 38 42 40 44 39 34 43 48 38 45
Определенно нет 22 16 18 17 18 15 19 16 20 13 16 22
Не знаю 14 22 21 19 18 20 15 21 17 15 13 11

…ВОЙНА С США / НАТО?

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Определенно да 5 2 2 4 2 1
Скорее да 11 11 8 19 17 13
Скорее нет 41 40 46 47 42 46
Определенно нет 27 27 31 15 26 29
Не знаю 16 21 14 16 13 11

…ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ?***

2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Определенно да 8 4 6 3 5 6 7 5 2 5 2 2
Скорее да 41 29 32 30 35 36 22 23 20 24 18 14
Скорее нет 27 36 28 34 30 30 38 37 41 46 45 49
Определенно нет 9 6 8 8 9 5 13 12 17 8 17 21
Не знаю 17 24 26 25 22 23 20 24 20 17 18 15

** В 1998 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНО, ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ ГОД-ДВА В РОССИИ ПРОИЗОЙДЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ?»

*** В 2005 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВОЗМОЖЕН ЛИ В БУДУЩЕМ ГОДУ В РОССИИ НОВЫЙ ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА КАВКАЗЕ?»

Источник: levada.ru



Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А какие ожидания у вас от 2020 года?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗа святой водой в Преображенский собор бесплатно доставят автобусы жителей Бердска
18:15 13-01-2020
За святой водой в Преображенский собор бесплатно доставят автобусы жителей Бердска
Зарезал собутыльника ударами ножа в спину мужчина на улице Лесосплава в Искитиме
18:00 13-01-2020
Зарезал собутыльника ударами ножа в спину мужчина на улице Лесосплава в Искитиме
БердскПопал под суд за организацию притона для наркоманов и фиктивную постановку на учет иностранцев житель Бердска
17:45 13-01-2020
Попал под суд за организацию притона для наркоманов и фиктивную постановку на учет иностранцев житель Бердска
Бердск"Прикрыла" три сайта о продаже фальшивых дипломов и аттестатов прокуратура в суде Бердска 1
17:30 13-01-2020
Выпали и разбились насмерть с балкона 17-этажного дома двое детей в Новосибирске
17:23 13-01-2020
Выпали и разбились насмерть с балкона 17-этажного дома двое детей в Новосибирске
БердскПожаловались на фекалии собак во дворах Микрорайона спикеру совета депутатов жители Бердска
17:15 13-01-2020
Пожаловались на фекалии собак во дворах Микрорайона спикеру совета депутатов жители Бердска
На видео попал вспыхнувший Ford на парковке возле ТЦ "Магеллан" Искитима
17:02 13-01-2020
На видео попал вспыхнувший Ford на парковке возле ТЦ
БердскСексолог: О чем думает мужчина во время оргазма?
17:00 13-01-2020
Сексолог: О чем думает мужчина во время оргазма?
БердскЗамерзают дети и взрослые в квартирах с ледяными полами в микрорайоне Белокаменном Бердска 4
16:52 13-01-2020
Замерзают дети и взрослые в квартирах с ледяными полами в микрорайоне Белокаменном Бердска
Сломал ногу водитель в ДТП с разорванной "Газелью" на Бердском шоссе
16:45 13-01-2020
Сломал ногу водитель в ДТП с разорванной