Ожидания-2020: ждем напряжения в экономике и коррупционных скандалов

Опрос проведен 12 —18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАКИМ ДЛЯ ВАС БУДЕТ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С МИНУВШИМ? (указан год оценки)
|Безусловно лучше
|Очень надеюсь на то, что будет лучше
|Думаю, что будет не хуже
|Вряд ли что-нибудь изменится
|Пожалуй, новый год будет хуже, чем уходящий
|Затруднились ответить
|2020
|12
|51
|14
|16
|4
|3
|2019
|8
|50
|17
|17
|5
|4
|2018
|6
|49
|22
|14
|3
|6
|2017
|7
|46
|20
|18
|4
|5
|2016
|5
|41
|22
|19
|8
|5
|2015
|6
|40
|22
|17
|10
|4
|2014
|5
|48
|22
|16
|3
|6
|2013
|6
|50
|21
|16
|2
|5
|2012
|6
|50
|21
|17
|3
|4
|2011
|9
|49
|20
|12
|4
|6
|2010
|9
|48
|19
|13
|4
|7
|2009
|6
|43
|20
|15
|11
|6
|2008
|11
|45
|17
|18
|6
|3
|2007
|8
|41
|17
|25
|5
|4
|2006
|6
|46
|18
|19
|7
|4
|2005
|8
|38
|13
|26
|12
|3
|2004
|7
|47
|21
|19
|3
|4
|2003
|5
|45
|24
|19
|4
|3
|2002
|7
|42
|22
|20
|5
|4
|2001
|6
|51
|18
|17
|4
|4
|2000
|6
|46
|17
|18
|6
|7
|1999
|2
|27
|14
|27
|23
|8
|1998
|4
|31
|20
|25
|9
|11
|1997
|5
|28
|12
|30
|19
|7
|1996
|4
|33
|19
|25
|12
|7
|1995
|6
|36
|15
|20
|15
|9
|1994
|6
|42
|11
|23
|11
|7
|1993
|4
|34
|12
|19
|24
|7
|1992
|2
|23
|7
|18
|44
|7
|1991
|1
|25
|5
|19
|37
|12
|1990
|4
|40
|12
|22
|13
|9
ВЫ СМОТРИТЕ В НАСТУПАЮЩИЙ 2020 ГОД С НАДЕЖДОЙ, С НЕУВЕРЕННОСТЬЮ ИЛИ С ТРЕВОГОЙ?
|янв.03
|янв.13
|янв.14
|янв.15
|янв.16
|янв.17
|янв.18
|дек.18
|дек.19
|С надеждой
|50
|51
|51
|47
|43
|57
|62
|64
|71
|С неуверенностью
|21
|24
|25
|24
|26
|23
|18
|14
|11
|С тревогой
|25
|20
|19
|25
|28
|17
|16
|20
|17
|Затруднились ответить
|4
|5
|5
|4
|4
|3
|4
|2
|2
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НЫНЕШНИЙ 2020 ГОД БУДЕТ СПОКОЙНЫМ ИЛИ НАПРЯЖЕННЫМ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ДЛЯ ВАС ЛИЧНО? (указан год оценки)
|2006
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2018
|2019
|2020
|Определенно спокойным
|12
|13
|13
|7
|11
|9
|7
|4
|10
|14
|16
|Скорее спокойным
|48
|46
|51
|48
|54
|55
|41
|33
|48
|46
|49
|Скорее напряженным
|22
|17
|15
|29
|15
|17
|35
|41
|29
|28
|24
|Определенно напряжённым
|5
|2
|4
|2
|2
|1
|5
|11
|4
|6
|4
|Не знаю
|14
|22
|18
|14
|19
|18
|12
|11
|9
|7
|6
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НЫНЕШНИЙ 2020 ГОД БУДЕТ СПОКОЙНЫМ ИЛИ НАПРЯЖЕННЫМ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ? (указан год оценки)
|2006
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2018
|2019
|2020
|Определенно спокойным
|6
|9
|6
|2
|7
|7
|3
|1
|6
|4
|5
|Скорее спокойным
|37
|37
|40
|24
|39
|41
|17
|10
|25
|21
|26
|Скорее напряженным
|34
|24
|25
|48
|29
|28
|52
|52
|49
|46
|45
|Определенно напряжённым
|7
|5
|5
|7
|3
|2
|19
|29
|10
|19
|12
|Не знаю
|17
|26
|25
|18
|22
|22
|9
|8
|10
|10
|12
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НЫНЕШНИЙ 2020 ГОД БУДЕТ СПОКОЙНЫМ ИЛИ НАПРЯЖЕННЫМ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В РОССИИ? (указан год оценки)
|2006
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2018
|2019
|2020
|Определенно спокойным
|5
|8
|7
|2
|7
|5
|4
|3
|5
|4
|5
|Скорее спокойным
|34
|34
|36
|20
|38
|42
|18
|14
|25
|22
|26
|Скорее напряженным
|32
|24
|27
|47
|27
|27
|47
|45
|44
|43
|41
|Определенно напряжённым
|7
|6
|5
|14
|5
|2
|19
|26
|14
|20
|14
|Не знаю
|22
|28
|25
|17
|24
|25
|12
|13
|12
|12
|14
ВОЗМОЖНЫ ЛИ В БУДУЩЕМ ГОДУ В РОССИИ…
(УКАЗАН ГОД ОЦЕНКИ)
…ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС?*
|2006
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2018
|2019
|2020
|Определенно да
|5
|3
|7
|2
|6
|6
|20
|11
|12
|14
|11
|Скорее да
|24
|18
|28
|37
|33
|32
|42
|36
|38
|43
|38
|Скорее нет
|45
|44
|40
|34
|37
|40
|20
|27
|29
|26
|35
|Определенно нет
|13
|12
|7
|7
|8
|5
|5
|6
|5
|6
|7
|Не знаю
|12
|22
|19
|19
|16
|17
|13
|20
|16
|10
|10
* В 2017 году не задавался.
…КРУПНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ?
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Определенно да
|7
|7
|5
|8
|6
|5
|6
|4
|6
|5
|6
|Скорее да
|34
|36
|46
|43
|38
|28
|31
|23
|30
|26
|27
|Скорее нет
|28
|32
|26
|26
|33
|38
|33
|38
|36
|42
|41
|Определенно нет
|8
|5
|6
|6
|5
|8
|10
|15
|9
|11
|10
|Не знаю
|24
|20
|18
|16
|19
|21
|20
|21
|20
|17
|16
… МАССОВЫЕ ЭПИДЕМИИ?
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Определенно да
|4
|6
|3
|4
|4
|4
|4
|4
|5
|3
|3
|Скорее да
|26
|28
|33
|27
|24
|19
|18
|22
|25
|19
|20
|Скорее нет
|37
|39
|36
|37
|44
|46
|43
|42
|41
|45
|47
|Определенно нет
|10
|8
|9
|12
|9
|15
|17
|15
|13
|19
|16
|Не знаю
|23
|20
|19
|20
|19
|15
|19
|17
|16
|15
|14
…ГРОМКИЕ КОРРУПЦИОННЫЕ СКАНДАЛЫ И ОТСТАВКИ МИНИСТРОВ?
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Определенно да
|14
|13
|10
|16
|17
|9
|10
|14
|16
|14
|16
|Скорее да
|46
|47
|50
|55
|48
|42
|43
|46
|47
|48
|50
|Скорее нет
|16
|18
|21
|15
|17
|26
|21
|19
|20
|18
|18
|Определенно нет
|5
|4
|4
|4
|3
|7
|9
|7
|6
|5
|6
|Не знаю
|19
|19
|14
|11
|16
|16
|16
|14
|11
|14
|10
…ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ?**
|1999
|2006
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Определенно да
|11
|1
|1
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|Скорее да
|35
|9
|11
|14
|17
|16
|10
|10
|8
|7
|12
|12
|11
|Скорее нет
|26
|44
|39
|40
|45
|43
|51
|36
|36
|42
|46
|41
|45
|Определенно нет
|16
|36
|31
|25
|20
|24
|26
|40
|40
|38
|28
|34
|32
|Не знаю
|12
|9
|19
|18
|15
|15
|12
|12
|15
|12
|12
|11
|10
…МАССОВЫЕ ВОЛНЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ НАСЕЛЕНИЯ?
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Определенно да
|5
|6
|6
|5
|6
|4
|4
|2
|5
|8
|7
|Скорее да
|27
|40
|50
|45
|37
|28
|27
|19
|30
|36
|38
|Скорее нет
|36
|28
|25
|31
|35
|38
|37
|42
|40
|32
|34
|Определенно нет
|13
|8
|6
|8
|8
|16
|18
|25
|13
|16
|13
|Не знаю
|19
|18
|13
|12
|15
|14
|15
|13
|12
|8
|8
…МАССОВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ?
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Определенно да
|6
|4
|4
|2
|4
|3
|4
|Скорее да
|42
|26
|26
|15
|25
|20
|18
|Скорее нет
|30
|41
|38
|45
|44
|45
|50
|Определенно нет
|6
|15
|17
|24
|14
|22
|19
|Не знаю
|15
|13
|15
|14
|13
|11
|10
…ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ С КАКОЙ-ТО ИЗ СОСЕДНИХ СТРАН?
|2006
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Определенно да
|2
|2
|4
|1
|3
|2
|6
|4
|3
|4
|4
|3
|Скорее да
|18
|23
|19
|22
|21
|18
|21
|25
|18
|19
|30
|20
|Скорее нет
|44
|38
|38
|42
|40
|44
|39
|34
|43
|48
|38
|45
|Определенно нет
|22
|16
|18
|17
|18
|15
|19
|16
|20
|13
|16
|22
|Не знаю
|14
|22
|21
|19
|18
|20
|15
|21
|17
|15
|13
|11
…ВОЙНА С США / НАТО?
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Определенно да
|5
|2
|2
|4
|2
|1
|Скорее да
|11
|11
|8
|19
|17
|13
|Скорее нет
|41
|40
|46
|47
|42
|46
|Определенно нет
|27
|27
|31
|15
|26
|29
|Не знаю
|16
|21
|14
|16
|13
|11
…ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ?***
|2006
|2007
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Определенно да
|8
|4
|6
|3
|5
|6
|7
|5
|2
|5
|2
|2
|Скорее да
|41
|29
|32
|30
|35
|36
|22
|23
|20
|24
|18
|14
|Скорее нет
|27
|36
|28
|34
|30
|30
|38
|37
|41
|46
|45
|49
|Определенно нет
|9
|6
|8
|8
|9
|5
|13
|12
|17
|8
|17
|21
|Не знаю
|17
|24
|26
|25
|22
|23
|20
|24
|20
|17
|18
|15
** В 1998 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНО, ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ ГОД-ДВА В РОССИИ ПРОИЗОЙДЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ?»
*** В 2005 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВОЗМОЖЕН ЛИ В БУДУЩЕМ ГОДУ В РОССИИ НОВЫЙ ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА КАВКАЗЕ?»
Источник: levada.ru