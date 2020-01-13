Ожидания-2020: ждем напряжения в экономике и коррупционных скандалов

Россияне рассказали об ожиданиях

Опрос проведен 12 —18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%



2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

КАКИМ ДЛЯ ВАС БУДЕТ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С МИНУВШИМ? (указан год оценки)

Безусловно лучше Очень надеюсь на то, что будет лучше Думаю, что будет не хуже Вряд ли что-нибудь изменится Пожалуй, новый год будет хуже, чем уходящий Затруднились ответить 2020 12 51 14 16 4 3 2019 8 50 17 17 5 4 2018 6 49 22 14 3 6 2017 7 46 20 18 4 5 2016 5 41 22 19 8 5 2015 6 40 22 17 10 4 2014 5 48 22 16 3 6 2013 6 50 21 16 2 5 2012 6 50 21 17 3 4 2011 9 49 20 12 4 6 2010 9 48 19 13 4 7 2009 6 43 20 15 11 6 2008 11 45 17 18 6 3 2007 8 41 17 25 5 4 2006 6 46 18 19 7 4 2005 8 38 13 26 12 3 2004 7 47 21 19 3 4 2003 5 45 24 19 4 3 2002 7 42 22 20 5 4 2001 6 51 18 17 4 4 2000 6 46 17 18 6 7 1999 2 27 14 27 23 8 1998 4 31 20 25 9 11 1997 5 28 12 30 19 7 1996 4 33 19 25 12 7 1995 6 36 15 20 15 9 1994 6 42 11 23 11 7 1993 4 34 12 19 24 7 1992 2 23 7 18 44 7 1991 1 25 5 19 37 12 1990 4 40 12 22 13 9

ВЫ СМОТРИТЕ В НАСТУПАЮЩИЙ 2020 ГОД С НАДЕЖДОЙ, С НЕУВЕРЕННОСТЬЮ ИЛИ С ТРЕВОГОЙ?

янв.03 янв.13 янв.14 янв.15 янв.16 янв.17 янв.18 дек.18 дек.19 С надеждой 50 51 51 47 43 57 62 64 71 С неуверенностью 21 24 25 24 26 23 18 14 11 С тревогой 25 20 19 25 28 17 16 20 17 Затруднились ответить 4 5 5 4 4 3 4 2 2

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НЫНЕШНИЙ 2020 ГОД БУДЕТ СПОКОЙНЫМ ИЛИ НАПРЯЖЕННЫМ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ , ДЛЯ ВАС ЛИЧНО ? (указан год оценки)

2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 Определенно спокойным 12 13 13 7 11 9 7 4 10 14 16 Скорее спокойным 48 46 51 48 54 55 41 33 48 46 49 Скорее напряженным 22 17 15 29 15 17 35 41 29 28 24 Определенно напряжённым 5 2 4 2 2 1 5 11 4 6 4 Не знаю 14 22 18 14 19 18 12 11 9 7 6

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НЫНЕШНИЙ 2020 ГОД БУДЕТ СПОКОЙНЫМ ИЛИ НАПРЯЖЕННЫМ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ? (указан год оценки)

2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 Определенно спокойным 6 9 6 2 7 7 3 1 6 4 5 Скорее спокойным 37 37 40 24 39 41 17 10 25 21 26 Скорее напряженным 34 24 25 48 29 28 52 52 49 46 45 Определенно напряжённым 7 5 5 7 3 2 19 29 10 19 12 Не знаю 17 26 25 18 22 22 9 8 10 10 12

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НЫНЕШНИЙ 2020 ГОД БУДЕТ СПОКОЙНЫМ ИЛИ НАПРЯЖЕННЫМ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В РОССИИ ? (указан год оценки)

2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 Определенно спокойным 5 8 7 2 7 5 4 3 5 4 5 Скорее спокойным 34 34 36 20 38 42 18 14 25 22 26 Скорее напряженным 32 24 27 47 27 27 47 45 44 43 41 Определенно напряжённым 7 6 5 14 5 2 19 26 14 20 14 Не знаю 22 28 25 17 24 25 12 13 12 12 14

ВОЗМОЖНЫ ЛИ В БУДУЩЕМ ГОДУ В РОССИИ …

( УКАЗАН ГОД ОЦЕНКИ)

…ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС?*

2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 Определенно да 5 3 7 2 6 6 20 11 12 14 11 Скорее да 24 18 28 37 33 32 42 36 38 43 38 Скорее нет 45 44 40 34 37 40 20 27 29 26 35 Определенно нет 13 12 7 7 8 5 5 6 5 6 7 Не знаю 12 22 19 19 16 17 13 20 16 10 10

* В 2017 году не задавался.

…КРУПНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ?

2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Определенно да 7 7 5 8 6 5 6 4 6 5 6 Скорее да 34 36 46 43 38 28 31 23 30 26 27 Скорее нет 28 32 26 26 33 38 33 38 36 42 41 Определенно нет 8 5 6 6 5 8 10 15 9 11 10 Не знаю 24 20 18 16 19 21 20 21 20 17 16

… МАССОВЫЕ ЭПИДЕМИИ?

2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Определенно да 4 6 3 4 4 4 4 4 5 3 3 Скорее да 26 28 33 27 24 19 18 22 25 19 20 Скорее нет 37 39 36 37 44 46 43 42 41 45 47 Определенно нет 10 8 9 12 9 15 17 15 13 19 16 Не знаю 23 20 19 20 19 15 19 17 16 15 14

…ГРОМКИЕ КОРРУПЦИОННЫЕ СКАНДАЛЫ И ОТСТАВКИ МИНИСТРОВ?

2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Определенно да 14 13 10 16 17 9 10 14 16 14 16 Скорее да 46 47 50 55 48 42 43 46 47 48 50 Скорее нет 16 18 21 15 17 26 21 19 20 18 18 Определенно нет 5 4 4 4 3 7 9 7 6 5 6 Не знаю 19 19 14 11 16 16 16 14 11 14 10

…ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ?**

1999 2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Определенно да 11 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 Скорее да 35 9 11 14 17 16 10 10 8 7 12 12 11 Скорее нет 26 44 39 40 45 43 51 36 36 42 46 41 45 Определенно нет 16 36 31 25 20 24 26 40 40 38 28 34 32 Не знаю 12 9 19 18 15 15 12 12 15 12 12 11 10

…МАССОВЫЕ ВОЛНЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ НАСЕЛЕНИЯ?

2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Определенно да 5 6 6 5 6 4 4 2 5 8 7 Скорее да 27 40 50 45 37 28 27 19 30 36 38 Скорее нет 36 28 25 31 35 38 37 42 40 32 34 Определенно нет 13 8 6 8 8 16 18 25 13 16 13 Не знаю 19 18 13 12 15 14 15 13 12 8 8

…МАССОВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Определенно да 6 4 4 2 4 3 4 Скорее да 42 26 26 15 25 20 18 Скорее нет 30 41 38 45 44 45 50 Определенно нет 6 15 17 24 14 22 19 Не знаю 15 13 15 14 13 11 10

…ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ С КАКОЙ-ТО ИЗ СОСЕДНИХ СТРАН?

2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Определенно да 2 2 4 1 3 2 6 4 3 4 4 3 Скорее да 18 23 19 22 21 18 21 25 18 19 30 20 Скорее нет 44 38 38 42 40 44 39 34 43 48 38 45 Определенно нет 22 16 18 17 18 15 19 16 20 13 16 22 Не знаю 14 22 21 19 18 20 15 21 17 15 13 11

…ВОЙНА С США / НАТО?

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Определенно да 5 2 2 4 2 1 Скорее да 11 11 8 19 17 13 Скорее нет 41 40 46 47 42 46 Определенно нет 27 27 31 15 26 29 Не знаю 16 21 14 16 13 11

…ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ?***

2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Определенно да 8 4 6 3 5 6 7 5 2 5 2 2 Скорее да 41 29 32 30 35 36 22 23 20 24 18 14 Скорее нет 27 36 28 34 30 30 38 37 41 46 45 49 Определенно нет 9 6 8 8 9 5 13 12 17 8 17 21 Не знаю 17 24 26 25 22 23 20 24 20 17 18 15

** В 1998 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНО, ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ ГОД-ДВА В РОССИИ ПРОИЗОЙДЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ?»

*** В 2005 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВОЗМОЖЕН ЛИ В БУДУЩЕМ ГОДУ В РОССИИ НОВЫЙ ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА КАВКАЗЕ?»

Источник: levada.ru





