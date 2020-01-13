Медленный метаболизм: как разогнать обмен веществ?

Нынешние школьные завтраки далеки от вкусных и аппетитных

Отвечает завкафедрой профилактической медицины и основ здоровья НГУ им. Лесгафта Роза Цаллагова:

– Метаболизм – процесс гибкий. В холодное время года он замедляется, но его достаточно просто «разогнать». Самые эффективные способы – физическая активность, воздействие низких температур и водные процедуры. Это активизирует кровообращение, центральную нервную систему и щитовидную железу. Чтобы результат наступил быстрее, все три способа лучше совмещать. И чем интенсивнее нагрузка, тем выше скорость метаболизма. Эффективнее всего заниматься на свежем воздухе (чем ниже температура, тем лучше). Если нет возможности выйти на улицу, занимайтесь перед открытым окном. Водные процедуры предпочтительнее контрастные (холодно – горячо), начать можно с локальных (например, ножных ванн). Также полезно использовать приправы (доказанным действием на обмен веществ обладают имбирь и красный перец) и массаж (метаболизм ускоряется при механическом воздействии на кожные рецепторы).

Источник: АиФ