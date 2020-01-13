Физики открыли тайну картины «Спаситель мира» Леонардо да Винчи

На картине сквозь державу просматриваются неискаженные одежды Иисуса и его ладонь, чего не может быть в случае хрустального или стеклянного шара.

Физики назвали державу в руке «Спасителя мира» да Винчи полой сферой

Физики построили детальную виртуальную модель освещения на картине Леонардо да Винчи «Спаситель мира» и смогли объяснить, почему одежда видна через державу практически без искажений, хотя некоторые эксперты называли такое изображение нереалистичным. Согласно выводам исследования, если в левой руке Иисуса находится тонкостенная сфера, а не сплошной шар, то изображено корректно, пишут авторы в препринте на сервере arXiv.org.

Спаситель мира — это один из канонических иконографических образов Иисуса, на котором он изображается фронтально. Правая рука поднята в благословляющем жесте, а в левой руке находится держава, символизирующая его покровительство над всем миром. Существуют вариации данного сюжета: на некоторых картинах держава не увенчана крестом, иногда вместо нее находится глобус, иногда она вовсе отсутствует.

Одна из самых известных подобных работ — «Спаситель мира» Леонардо да Винчи. Картина была нарисована знаменитым художником и изобретателем около 1500 года. Всего кисти да Винчи принадлежит, как считается, не более 20 дошедших до нас картин, причем авторство некоторых оспаривается. В этом смысле «Спаситель мира» исключительно интересен, так как неоднократно считался потерянным, находился вновь, а консенсус относительно его создания именно да Винчи сложился относительно недавно. В 2017 году эта работа была продана за рекордные 450 миллионов долларов США, что сделало ее самой дорогой картиной из когда-либо выставлявшихся на аукционы.

Одним из основных доводов специалистов, оспаривающих авторство да Винчи, были особенности изображения державы в виде прозрачного шарообразного объекта. На картине сквозь державу просматриваются неискаженные одежды Иисуса и его ладонь, чего не может быть в случае хрустального или стеклянного шара. При этом известно, что именно в этот период да Винчи увлекался оптикой, из чего некоторые искусствоведы делают вывод, что мастер столь высокого уровня не мог допустить на картине отражений, не соответствующих реальности.

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне под руководством Марко Ляня (Marco Liang) нашли правдоподобное объяснение изображению. Они создали трехмерную компьютерную модель сцены и проверили, как держава с различными оптическими свойствами будет изменять изображение. Оказалось, что полая сфера диаметром в 6,8 сантиметров и толщиной стенок всего в 1,3 миллиметра очень хорошо воспроизводит показанное на картине. Гипотеза о полой державе высказывается не впервые, но столь подробный анализ с определением конкретных параметров ранее не проводился.

Созданная модель учитывала освещение, расстояние между державой и телом, расположение точки наблюдения и другие параметры. Также авторы моделировали деформацию ладони при удерживании весомого гладкого предмета. Результаты анализа показывают, что фигура освещена ярким светом сверху и диффузным светом с других сторон, держава отстоит от тела на 25 сантиметров, а от точки наблюдения — на 90 сантиметров.

Одним из основных доводов против сплошного шара стало изображение складок одежды Иисуса. Всего сквозь державу видно пять складок: четыре сходятся в центре круга и не испытывают разрывов на границе, а расположение пятой отличается, из-за чего в виртуальной модели она оказывается с разрывом. У да Винчи эта часть нарисована размыто, что указывает на то, что художник знал об особенностях лучепреломления в этом месте.

Дополнительно физики изучили записи да Винчи, чтобы понять, были ли у него необходимые знания и доступ к требуемым инструментам. Оказалось, что в его тетрадях масса подобных оптических схем, а полые сферы уже были известны в эпоху Возрождения, так как они присутствуют на многих других картинах того времени.

Ранее на основе изучения этой картины и других работ мастера офтальмолог предположил наличие у да Винчи косоглазия. У Моны Лизы при этом диагностировали проблемы с щитовидной железой. Также в записках да Винчи нашли указания на изучение силы трения.

Источник: nplus1.ru