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Здоровье / Общество

Постоянное чувство голода сигнализирует о диабете

21:31 13.01.2020 Фото: pixabay.com
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Одним из главных симптомов является сильное чувство голода, которое не проходит, даже если увеличить частоту приема пищи и объем порций.

Постоянное чувство голода сигнализирует о диабете
Диабет 2 типа — это хроническое заболевание

Диабет 2 типа — это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина для регулирования уровня сахара в крови. Поскольку в начале болезнь практически никак себя не проявляет, со временем могут возникнуть серьезные риски для здоровья. Именно поэтому важно уделять особое внимание любым подозрительным изменениям в работе организма.

Одним из главных симптомов является сильное чувство голода, которое не проходит, даже если увеличить частоту приема пищи и объем порций. Как пояснили специалисты из Diabetes.co.uk, это связано с количеством глюкозы в крови, которое при диабете остается слишком высоким, однако вещество не может попасть в клетки из-за недостатка инсулина или резистентности к нему. В результате организм не в состоянии преобразовывать съедаемую пищу в энергию, что и вызывает чувство непроходящего голода.

Решить эту проблему употреблением большего количества пищи также не получится. Кроме того, в этом случае и без того высокий уровень сахара в крови увеличится еще больше.

«Если вас беспокоит внезапное повышение аппетита, вам следует проконсультироваться с врачом. Он, в свою очередь, должен провести все необходимые обследования, которые помогут выяснить, вызвано ли это диабетом или иным заболеванием», — рассказали медики. К другим признакам диабета 2 типа относят частое мочеиспускание, постоянное чувство жажды, усталости, долго не заживающие раны и порезы, а также проблемы со зрением.

Источник: diabetes.co.uk

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