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На видео попал вспыхнувший Ford на парковке возле ТЦ «Магеллан» Искитима

17:02 13.01.2020, Марина Волкова Фото: стоп-кадр с видео
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На тушение автомобиля приехала одна машина пожарной службы. Очевидцы сетуют — это все високосный год.

На видео попал вспыхнувший Ford на парковке возле ТЦ Магеллан Искитима
Инцидент произошёл 13 января

Видео горящего автомобиля Ford распространяют жители Искитима в группах мессенджера WhatsApp сегодня, 13 января.

На видео — горящая иномарка и скопление людей. Кто-то пытается потушить пламя огнетушителем. Рядом стоят другие автомобили, ведь автомобиль вспыхнул на парковке возле торгового центра «Магеллан» по адресу ул. Лермонтова, 43. За кадром — переговариваются женщины. Они сетуют на то, что пожарных до сих пор нет на месте происшествия.

— Скажите адрес, скажите фамилию. Я же назвала адрес — Лермонтова, 43. Вот так год начался — високосный, — резюмирует женщина.

В считанные секунды на место происшествия приехала машина пожарной службы. Двое огнеборцев тушат пожар. Водителя иномарки на месте не оказалось.

Как сообщал сайт «Весь Искитим», почти 5 тысяч квадратных метров достиг пожар на центральном рынке Искитима 8 января. Горел второй этаж здания и кровля. На месте был создан штаб по ликвидации ЧС, работали все службы: пожарные, спасатели, “скорая помощь”, полиция. Сотрудники базара, которые находились среди очевидцев происшествия сообщали, что в здании замкнула проводка, некоторые рассказывали, что даже взорвалась лампочка – из-за этого начался пожар.

Чуть позже под обломками было найдено тело погибшего — арендатора Анатолия Овчинникова.

Автор видео читатель сайта «Весь Искитим»

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