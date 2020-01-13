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Выпали и разбились насмерть с балкона 17-этажного дома двое детей в Новосибирске

17:23 13.01.2020 Фото: стоп-кадр видео
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По предварительной информации, погибшим на вид 15-17 лет, на месте работают сотрудники полиции. Всё произошло в Октябрьском районе Новосибирска.

Выпали и разбились насмерть с балкона 17 этажного дома двое детей в Новосибирске
Из окна выпали девушки, они погибли на месте.

Две девушки выпали из окна 17-этажного дома в Октябрьском районе Новосибирска, информация опубликована в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».

Все произошло в доме Добролюбова, 162/1, с подъездного балкона выпали две девушки. От полученных травм скончались на месте. Работает полиция.

В данный момент специалисты скорой помощи работают на месте происшествия. Согласно информации, предоставленной «Службой 112», они упали с большой высоты. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что рядом с домом № 162/1 обнаружили тела двух детей. Пресс-секретарь скорой помощи также подтвердила, что смерть наступила до прибытия врачей.

Очевидцы также сообщают, что они упали с высоты 15 этажа. Полицейские сообщили, что погибшим предположительно 15-17 лет.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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