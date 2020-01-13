Жалеют ли женщины о сделанном аборте?

Во многом из-за селективных абортов за последние 47 лет в мире не родилось 23 млн девочек, что значительно сместило половой дисбаланс в сторону мальчиков.

Женщины не пожалели о сделанном аборте годы спустя

В течение пяти лет после сделанного аборта большинство женщин не жалеют о своем решении — даже несмотря на то, что изначальный процент тех, кому решение давалось тяжело, довольно высок. Это выяснили в ходе долгосрочного исследования американские ученые: они опрашивали почти 700 женщин в течение пяти лет после сделанного аборта. Самой распространенной эмоцией, которую испытывали женщины после процедуры, оказалось облегчение, хотя со временем интенсивность каких-либо эмоций значительно снизилась, пишут ученые в Social Science & Medicine.

В большинстве развитых стран аборт разрешен, хотя у всех государств есть свои ограничения на проведение процедуры. В России, к примеру, аборты полностью разрешены и входят в систему обязательного медицинского страхования: на сроке до 12 недель женщина может прервать беременность по собственному желанию, чего, например, нельзя сделать в Великобритании.

В отличие от родов, во время которых высок риск различных осложнений, аборт полностью безопасен для женщины, особенно в первый месяц развития плода, когда прервать беременность можно медикаментозно, без хирургического вмешательства. Тем не менее, противники абортов настаивают на том, что эта процедура проводиться не должна, аргументируя это как религиозными убеждениями, так и возможным ухудшением психического состояния женщины в будущем.

Масштабные исследования, тем временем, говорят об обратном: пару лет назад ученые выяснили, что предполагавшейся взаимосвязи между сделанным абортом и риском развития депрессии не существует. Отсутствие серьезных и диагностированных психологических последствий, разумеется, не означает, что женщина о своем решении не жалеет, а сожаление может сказаться на ее состоянии негативно, причем такой эффект может сохраниться в течение нескольких лет.

Ученые под руководством Коринн Рокки (Corinne Rocca) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско решили подробнее изучить эмоциональное состояние женщин в течение нескольких лет после сделанного аборта. Они собрали данные о 667 женщинах, которые сделали аборт в американских клиниках с 2008 по 2010 год. Все процедуры были проведены по желанию пациенток: ни у кого из женщин не наблюдалось аномального развития плода или других медицинских показаний к прерыванию беременности.

Каждая женщина предоставила демографические данные, а также информацию о психическом состоянии (наличии тревожного расстройства или депрессии) и наличии постоянного партнера — предполагаемого отца будущего ребенка. В течение пяти лет каждые полгода женщины проходили опрос о своем эмоциональном состоянии касательно аборта, а также рассказывали о том, насколько, как им кажется, решение было правильным и простым.

В течение всех пяти лет в среднем 95 процентов участниц сообщали о том, что не пожалели о решении сделать аборт, хотя около 27 процентов сообщали о том, что решиться на аборт им было тяжело, а 70 процентов беспокоились об общественном порицании. Также в течение всех пяти лет самой распространенной эмоцией по поводу проведенной процедуры женщины называли облегчение, хотя уровни всех эмоций — как негативных, так и позитивных — с течением времени вышли на плато.

Авторы работы отмечают, что результаты их исследования говорят в пользу того, что ухудшение эмоционального состояния не должно быть аргументом против проведения аборта. Судя по всему, негативные эмоции вызывает не сам факт процедуры (так как большинство женщин о ней не пожалели), а изначальные опасения.

Развитие методов медицинской диагностики сейчас позволяет определять пол эмбриона, пока прервать беременность еще можно. Во многом из-за селективных абортов (прерывания жизнедеятельности плода по половому признаку) за последние 47 лет в мире не родилось 23 миллиона девочек, что значительно сместило половой дисбаланс в сторону мальчиков.

Источник: nplus1.ru