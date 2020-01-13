Как изменится оплата труда педагогов? 70% оклад +30% надбавки не соблюдают в регионах

В школах работает примерно 1,5 миллиона педагогов

Ольга Васильева — о ЕГЭ, зарплатах учителей и новых отметках в аттестатах.

Какие новые оценки появятся в школьном аттестате? Почему такая большая разница в окладах и зарплатах учителей? Готовы ли ученики к обязательному ЕГЭ по английскому? Когда ждать сокращения федерального перечня учебников? «Деловой завтрак», который прошел с министром просвещения Ольгой Васильевой в «Российской газете», побил все рекорды по количеству поступивших в редакцию вопросов. Ольга Юрьевна отвечала предельно откровенно на все, даже самые острые и «неудобные».

Ольга Юрьевна, вопрос от читателя из Мордовии: «В регионе оклад учителя за 18 уроков в неделю — всего 3,6 тысячи рублей. А средняя зарплата со всеми надбавками — 24,4 тысячи. Почему такая большая разница?»

Ольга Васильева: Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки. Такие рекомендации регионы получают каждый год. Но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты. Далеко не все эту пропорцию — «70 на 30» — соблюдают. Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на 1,5 ставки и больше.

Как выходить из ситуации? Благодаря Татьяне Алексеевне Голиковой сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне. И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями.

Официальная статистика: в школах открыты вакансии для 11-12 тысяч педагогов. Но многие из них совмещают предметы, берут двойную нагрузку. С учетом этого сколько реально учителей нам сегодня не хватает?

Ольга Васильева: В школах работает примерно 1,5 миллиона педагогов. По моим оценкам, не хватает еще процентов десять. Особенно нужны учителя иностранного языка, математики, информатики, физики. Все чаще в эту статистику попадают учителя начальных классов.

Если говорить по регионам, то там, где губернаторы действительно «болеют» за образование, таких проблем нет. Зато есть дополнительные выплаты молодым учителям, есть подъемные, есть служебные квартиры и зарплаты… Ульяновская, Белгородская, Московская, Курская, Липецкая области, Хабаровский край, Москва, Санкт-Петербург… Я могу продолжать этот список.

Еще один факт — у нас почти треть всех учителей — пенсионеры. Притом, что на бюджетные места ежегодно поступает 60-70 тысяч будущих педагогов. До школы потом доходит меньше половины из них. Почему не идут? Боятся работать с детьми, боятся ответственности и нагрузки. Поэтому сейчас педагогические вузы меняют отношение к практике — ее будет больше, она будет начинаться раньше. И мы очень надеемся на то, что в школах появятся наставники для молодых специалистов: старшие и ведущие учителя. Кроме того, мы предложили минобрнауки выделить 88 тысяч бюджетных мест в вузах на направление «образование и педагогические науки». Это планируемые контрольные цифры приема на 2021/22 учебный год.

«Российская газета» уже несколько месяцев ищет педагога в маленькое алтайское село Большая Тихая. Как помочь школе и двум ребятишкам, которые ждут своего первого учителя?

Ольга Васильева: В этом селе живут всего 79 человек. Мы обсуждали ситуацию с губернатором. Очень надеемся на проект «Земский учитель». Педагоги, которые приедут на работу в малые города и села, получат миллион рублей. А на Дальнем Востоке — два миллиона.

В школьных аттестатах появится новая оценка. «Зачтено» можно будет ставить за «Изобразительное искусство», «Музыку» и «Физкультуру»

Заработал сайт проекта. Там полный банк вакансий, списки школ, условия и зарплата. Также человек может обратиться в министерство напрямую — обязательно поможем.

Ждем не только молодых, но и опытных специалистов — до 55 лет. Логика простая: квартиру в городе можно будет оставить взрослым детям, а самому начать жизнь в другом месте, заниматься сельским хозяйством. Думаю, это может заинтересовать многих.

Вопрос из Курска: «Когда учителей избавят от бумажной волокиты, бесконечных и бессмысленных отчетов?»

Ольга Васильева: Мы определили четыре документа, которые должны быть: рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник. Все. Любые другие бумаги — о субботниках, прививках, партах и тому подобное — не должны быть заботой учителя.

Мы опять же отправляем такие рекомендации в регионы каждый год. И видим, что они не выполняются. Поэтому сейчас работаем над поправками в ФЗ «Об образовании в РФ», которые закрепят правило «четыре документа для учителя» законодательно.

Кроме того, немного облегчить жизнь педагогам должны новые школьные стандарты (ФГОС). По сравнению с действующей версией они позволят снизить нагрузку по отчетности более чем на 30 процентов.

Стандарты должны заработать на полную катушку уже в 2021 году. Как они изменят школьную программу?

Ольга Васильева: Работа над обновленными Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) шла более полутора лет. И к концу января мы планируем ее закончить. Главное отличие от прошлой версии — мы прописали содержание по каждому предмету. Раскрыли подробно: что и в каком классе нужно дать ученику. Правила, темы, навыки… Но объем основного содержания предметов не изменился — с ним школа и так работает на протяжении многих лет.

Что мы добавили? То, без чего в современном мире уже нельзя. Например, ОБЖ: появились модули про безопасность на транспорте и в информационном пространстве. Технология. Здесь отдельный модуль про робототехнику, конструирование моделей и программирование. Информатика: соблюдать сетевой этикет, обеспечивать личную безопасность при общении в соцсетях. Зафиксированы изучаемые языки программирования. Это позволит в ближайшей перспективе перейти к компьютерной форме ЕГЭ.

На общероссийском родительском собрании вы предложили оценивать успехи детей на музыке, физкультуре и ИЗО по системе «зачет — незачет». Планируется ли это внедрять в школе?

Ольга Васильева: В некоторых школах уже давно используют «зачет — незачет», или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: «5», «4», «3».

Поэтому сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура».

Подчеркну: выбор останется за школой. Существуют разные подходы к оцениванию. Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И далеко не у всех это получается на «отлично». Но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно.

Вопрос от Татьяны Калашниковой, г. Нижнекамск: «В этом учебном году заговорили о возможном введении обязательного ОГЭ по иностранному языку. Можно ли успокоить родителей и учителей по этому поводу? Что ожидает наших детей, которые в 2022 году будут сдавать обязательный ЕГЭ по английскому?»

Ольга Васильева: Успокаиваю. В девятом классе никаких новых обязательных экзаменов не планируется: ни по иностранному языку, ни по истории, ни по какому-либо другому предмету. Ребята по-прежнему будут сдавать обязательные русский с математикой и два предмета по выбору.

Теперь что касается ЕГЭ. Мы знаем и понимаем, что с иностранным языком есть проблемы, особенно они заметны в сельских школах. Но сегодня язык — это рабочий инструмент, который должен быть доступен абсолютно каждому. Мы выбрали 19 регионов, где уже в следующем году вместе с Рособрнадзором проведем апробацию экзамена. Посмотрим на первые результаты и примем окончательное решение. Один из вариантов — разделить ЕГЭ по иностранному языку на два уровня. Базовый должен быть по силам большинству ребят. Профильный — для тех, кто поступает на «языковые» специальности в вузы.

Читатель прислал в редакцию «ляпы» школьников: «Маршал Жуков сражался против Наполеона, а Кутузов штурмовал Берлин». Вот такой уровень знаний у некоторых. Нужно ли что-то менять в программе по истории?

Ольга Васильева: В программе ничего менять не надо. Уже пять лет действует историко-культурный стандарт, который выверен. В нем не только те моменты, которыми мы можем гордиться, но и трудные вопросы. Полюбишь ты историю или будешь ее ненавидеть — это зависит только от учителя: он в первую очередь сам должен любить свой предмет. И про Кутузова, и про Жукова можно рассказать так, что дети запомнят их на всю жизнь.

Вам будет приятно, если ваш будущий зять молотка в руках не держал? А где ребенок этому научится? Моя позиция: дети должны уметь себя обслуживать. И никакая это не трудовая эксплуатация

Я сама историк, я работала в школе. Сейчас читаю лекции о войне в музее на Поклонной горе. Секрет в том, чтобы не вываливать на ребенка сразу огромное количество цифр и фамилий — это не работает.

По истории у нас осталось всего три линейки учебников. А вот по биологии или химии их по-прежнему больше десятка. Когда ждать сокращения?

Ольга Васильева: До последнего момента у нас действовал старый порядок проведения экспертизы учебников. Ее заказывали сами издательства, сами оплачивали. И спокойно «заходили» в школы. Это огромный бизнес на государственные деньги.

Буквально перед Новым годом Государственная Дума приняла поправки в закон «Об образовании в РФ». Мы наконец-то получили право утверждать правила оценки учебников, сроки проведения экспертизы и действия заключений, требования к экспертам. Теперь у нас есть вся правовая база для того, чтобы экспертиза учебников стала государственной. Это большая победа.

Должно остаться максимум три линейки по каждому предмету — самые качественные. Мы к этому придем постепенно, без больших потрясений.

Раньше был отдельный предмет «Труд». Теперь он называется «Технология». Учит ли школа сегодняшних детей трудиться?

Ольга Васильева: Уметь шить, готовить, убирать — все это по-прежнему входит в предмет «Технология». Но многие слишком буквально воспринимают слова Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» о том, что вне образовательной программы привлекать ребенка к труду нельзя.

Что мы получаем в итоге от родителей? Школьника попросили вытереть исписанную мелом доску — и мама тут же строчит во все инстанции письма про эксплуатацию детского труда — абсурдная ситуация.

Я спрашиваю у нее: «Скажите, вам будет приятно, если ваш будущий зять молотка и отвертки в руках не держал? «Нет», — отвечает… А где ребенок этому научится? Моя позиция простая — дети должны уметь себя обслуживать и помогать взрослым. Никакого отношения к трудовой эксплуатации это не имеет.

Вопрос из Ростова-на-Дону: «Ближайшие школы переполнены, дети учатся в две смены, классы по 35 человек. Даже «началка» во второй смене. Что делать?»

Ольга Васильева: В школы идут все больше ребят — сейчас такая демографическая ситуация. И это замечательно. В рамках нацпроекта «Образование» мы построили для них уже более 160 тысяч новых мест в школах во всех регионах. Но чтобы полностью контролировать ситуацию доступности образования на фоне демографического роста, нужно гораздо больше — примерно миллион мест. Мы этот миллион построим. А потом, когда демография пойдет на спад, будем думать, как эти новые школы использовать, чтобы они не пустовали.

При этом во второй смене я пока ничего страшного не вижу — сама так училась. Хороший пример Белгородская область. Губернатор Евгений Степанович Савченко нашел ресурсы на то, чтобы ребята в школе проводили полный день. Это не только уроки, но и кружки, и домашние задания. Домой ученики приходят и только отдыхают. Такая система действует с первого по девятый класс, и для первой и для второй смены.