Таинственную записку на странном языке нашла в купленной в магазине Zara куртке жительница Новосибирска

Оказалось, что швея делала профессиональные заметки на родном бирманском языке. Разгадать тайну помогли «всем миром» с помощью знакомых из Мньямы, где шили куртку.

Записка оказалась на бирманском языке

Записку с таинственным текстом, написанным от руки, обнаружила женщина в кармане новой куртки. Обновку она приобрела в магазине Zara в Новосибирске. Покупательница сама не смогла определить, на каком языке надпись, и обратилась за помощью к читателям портала Pikabu. Жительнице столицы Сибири стало любопытно, о чем текст — на куртке указано, что она пошита в Мьянме.

Пользователь под ником LinaAeternitas перевела таинственный текст с помощью своей подруги из Мьянмы. Оказалось, что никакой тайны нет. Вероятно, швея делала профессиональные заметки на родном бирманском языке: «Внутри подкладки шляпы. Молния внутри справа».