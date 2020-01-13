Осторожно! Фальшивые 5-тысячные купюры наводнили Новосибирск

Чаще всего местами сбыта являются рынки, торговые киоски, АЗС. Полицейские призывают не разменивать деньги незнакомцам и не покупать валюту с рук.

Фальшивые банкноты непосвященный не отличит от настоящих

Главное управление МВД России по Новосибирской области предупреждает новосибирцев о появлении в обороте поддельных денежных знаков. Информацию правоохранители обнародовали сегодня, 13 января.

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Новосибирску проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления поддельных денежных банкнот. Чаще всего местами сбыта являются рынки, торговые киоски, АЗС. В настоящее время наиболее распространенными сериями на фальшивых купюрах номиналом 5 тысяч рублей являются: ВЯ № 47569**, АВ № 47747**, АК № 33975**, АК№ 73935**, ЕК № 27443**, АБ № 57935**.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие правила:



— не разменивайте купюры незнакомым лицам;— не покупайте валюту с рук, даже если вам предлагают обмен по более выгодному курсу;— совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам;— запомните несколько основных признаков, с помощью которых вы сможете отличить настоящие деньги от фальшивых.Если вы обнаружили фальшивую банкноту, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы. Не пытайтесь сбыть попавшую к вам в руки подделку! Помните, что за изготовление, либо сбыт поддельных денежных банкнот, в соответствии с санкцией статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Со списком признаков подлинности денежных банкнот можно ознакомиться на сайте Центрального банка Российской Федерации.

Конфиденциальную информацию о лицах, причастных к сбыту поддельных денежных купюр, Вы можете сообщить по телефонам: 232-80-20, 232-80-21.