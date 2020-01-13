13.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Осторожно! Фальшивые 5-тысячные купюры наводнили Новосибирск

19:22 13.01.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
0

Чаще всего местами сбыта являются рынки, торговые киоски, АЗС. Полицейские призывают не разменивать деньги незнакомцам и не покупать валюту с рук.

Осторожно! Фальшивые 5 тысячные купюры наводнили Новосибирск
Фальшивые банкноты непосвященный не отличит от настоящих

Главное управление МВД России по Новосибирской области предупреждает новосибирцев о появлении в обороте поддельных денежных знаков. Информацию правоохранители обнародовали сегодня, 13 января.

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Новосибирску проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления поддельных денежных банкнот. Чаще всего местами сбыта являются рынки, торговые киоски, АЗС. В настоящее время наиболее распространенными сериями на фальшивых купюрах номиналом 5 тысяч рублей являются: ВЯ № 47569**, АВ № 47747**, АК № 33975**, АК№ 73935**, ЕК № 27443**, АБ № 57935**.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие правила:

— не разменивайте купюры незнакомым лицам;
— не покупайте валюту с рук, даже если вам предлагают обмен по более выгодному курсу;
— совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам;
— запомните несколько основных признаков, с помощью которых вы сможете отличить настоящие деньги от фальшивых.
Если вы обнаружили фальшивую банкноту, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы. Не пытайтесь сбыть попавшую к вам в руки подделку! Помните, что за изготовление, либо сбыт поддельных денежных банкнот, в соответствии с санкцией статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Со списком признаков подлинности денежных банкнот можно ознакомиться на сайте Центрального банка Российской Федерации.

Конфиденциальную информацию о лицах, причастных к сбыту поддельных денежных купюр, Вы можете сообщить по телефонам: 232-80-20, 232-80-21.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам попадались денежные фальшивки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Шокирующе худую в 18 кг девушку Лизу нашли в реабилитационном центре Копейска
21:51 13-01-2020
Шокирующе худую в 18 кг девушку Лизу нашли в реабилитационном центре Копейска
Стихи о новогоднем винегрете написал сидящий за взятку экс-министр Улюкаев
21:39 13-01-2020
Стихи о новогоднем винегрете написал сидящий за взятку экс-министр Улюкаев
Постоянное чувство голода сигнализирует о диабете
21:31 13-01-2020
Постоянное чувство голода сигнализирует о диабете
Едите конину? Лошадь пожалели и вырастили искусственную конину
21:22 13-01-2020
Едите конину? Лошадь пожалели и вырастили искусственную конину
Директор школы наняла экс-учеников для убийства жены ее якобы любовника в Москве
21:20 13-01-2020
Директор школы наняла экс-учеников для убийства жены ее якобы любовника в Москве
БердскПостелим коврик: Поскользнулась и повредила колено пациентка в тамбуре ЦГБ Бердска 4
21:06 13-01-2020
Постелим коврик: Поскользнулась и повредила колено пациентка в тамбуре ЦГБ Бердска
Видео верблюда на рельсах: на 44 минуты задержал поезд Ташкент-Москва бежавший по железной дороге верблюд
21:02 13-01-2020
Видео верблюда на рельсах: на 44 минуты задержал поезд Ташкент-Москва бежавший по железной дороге верблюд
Подозревает убийство пропавших без вести подростка и зеленоглазой девушки СК на Алтае
20:46 13-01-2020
Подозревает убийство пропавших без вести подростка и зеленоглазой девушки СК на Алтае
Путин освободил медиков от наказания за случайную потерю наркотических препаратов
20:34 13-01-2020
Путин освободил медиков от наказания за случайную потерю наркотических препаратов
Из-за "пакета Яровой" повышают тарифы на связь сотовые операторы в России
20:19 13-01-2020
Из-за