Новый железнодорожный вокзал построят в Бердске до 2025 года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал РЖД) Александр Грицай в13 января подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Речь на встрече шла в том числе о завершении строительства вокзала на станции Бердск.
-В течение ушедшего 2019 года мы обсуждали и реализовывали многие совместные проекты. Это и большая комплексная программа реконструкции железнодорожного вокзала в городе Бердск – это фактически реконструкция всей прилегающей инфраструктуры, — отметил глава региона.
По словам Травникова, подписание нового соглашения предусматривает «конкретные проекты и объекты, которые уже запланированы в программе до 2025 года». В том числе открытие нового вокзального комплекса в Бердске.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сооружение нового железнодорожного вокзала началось в сентябре 2019 года. Первоначально планировали завершить строительство в 2021-м. Но работы несколько затягиваются. впрочем, железнодорожники надеются, что бердский вокзал попадет в план следующей пятилетки как завершенный объект. На строительство вокзального комплекса с увеличенной транспортной развязкой РЖД потратит порядка 500 млн рублей.
Хотя, прошел год как начали, за этот год смогли только спилить деревья и немного покопаться в грунте. Скорость работ впечатляет.
Но уже с маниакальной настойчивостью приучают жителей ходить на электричку через мост - ставят вагоны напротив вокзала, пусть народ побегает.
До начала реконструкции такого не было, наземный переход на перрон 3-4 пути всегда был свободен.
Писал по этому поводу главе РЖД, в т.ч. про движение электричек для пассажиров через 1-й путь - отписка про мост и безопасность.
Тогда почему на Сеятеле все электрички принимаются на первый путь?
Или там другие пассажиры? Которых нельзя гонять по лишним переходам?