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Новый железнодорожный вокзал построят в Бердске до 2025 года

19:57 13.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сооружение современного вокзального комплекса на железнодорожной станции Бердск началось осенью 2019 года. РЖД планировал сдать объект в 2021 году. В план следующей пятилетки бердский вокзал вошел.

Новый железнодорожный вокзал построят в Бердске до 2025 года
Вокзал в Бердске огородили строительным забором, а для пассажиров соорудили времянки

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал РЖД) Александр Грицай в13 января подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Речь на встрече шла в том числе о завершении строительства вокзала на станции Бердск.

-В течение ушедшего 2019 года мы обсуждали и реализовывали многие совместные проекты. Это и большая комплексная программа реконструкции железнодорожного вокзала в городе Бердск – это фактически реконструкция всей прилегающей инфраструктуры, — отметил глава региона.

По словам Травникова, подписание нового соглашения предусматривает «конкретные проекты и объекты, которые уже запланированы в программе до 2025 года». В том числе открытие нового вокзального комплекса в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сооружение нового железнодорожного вокзала началось в сентябре 2019 года. Первоначально планировали завершить строительство в 2021-м. Но работы несколько затягиваются. впрочем, железнодорожники надеются, что бердский вокзал попадет в план следующей пятилетки как завершенный объект. На строительство вокзального комплекса с увеличенной транспортной развязкой РЖД потратит порядка 500 млн рублей.

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От редакции

Вокзал станет украшением города?

Аноним, 13 января 2020 20:41
А что за объект строят между башней и Вокзальной? На паспорте вокзала, на рисунке чистое место. А на месте стоят металлические сваи и уже перекрытие возводят. Очередной Продсиб, или детское кафе?
+7, 13 января 2020 20:56
"Столовая"....будет)
житель Бердска, 13 января 2020 21:05
Сегодня утром в 4 кассы по 30 человек на улице при -19 мороза. И этот комфорт нам продлили до 2025 года? Сейчас стоим на улице в кассы на морозе, летом будем стоять под ливнем. И так 6 лет. При нормальной организации такой объект, как вокзал Бердска по проекту, можно построить за год.
Хотя, прошел год как начали, за этот год смогли только спилить деревья и немного покопаться в грунте. Скорость работ впечатляет.
Но уже с маниакальной настойчивостью приучают жителей ходить на электричку через мост - ставят вагоны напротив вокзала, пусть народ побегает.
До начала реконструкции такого не было, наземный переход на перрон 3-4 пути всегда был свободен.
Писал по этому поводу главе РЖД, в т.ч. про движение электричек для пассажиров через 1-й путь - отписка про мост и безопасность.
Тогда почему на Сеятеле все электрички принимаются на первый путь?
Или там другие пассажиры? Которых нельзя гонять по лишним переходам?

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