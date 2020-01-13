Новый железнодорожный вокзал построят в Бердске до 2025 года

Сооружение современного вокзального комплекса на железнодорожной станции Бердск началось осенью 2019 года. РЖД планировал сдать объект в 2021 году. В план следующей пятилетки бердский вокзал вошел.

Вокзал в Бердске огородили строительным забором, а для пассажиров соорудили времянки

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал РЖД) Александр Грицай в13 января подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Речь на встрече шла в том числе о завершении строительства вокзала на станции Бердск.

-В течение ушедшего 2019 года мы обсуждали и реализовывали многие совместные проекты. Это и большая комплексная программа реконструкции железнодорожного вокзала в городе Бердск – это фактически реконструкция всей прилегающей инфраструктуры, — отметил глава региона.

По словам Травникова, подписание нового соглашения предусматривает «конкретные проекты и объекты, которые уже запланированы в программе до 2025 года». В том числе открытие нового вокзального комплекса в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сооружение нового железнодорожного вокзала началось в сентябре 2019 года. Первоначально планировали завершить строительство в 2021-м. Но работы несколько затягиваются. впрочем, железнодорожники надеются, что бердский вокзал попадет в план следующей пятилетки как завершенный объект. На строительство вокзального комплекса с увеличенной транспортной развязкой РЖД потратит порядка 500 млн рублей.