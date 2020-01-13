Путин освободил медиков от наказания за случайную потерю наркотических препаратов

В большинстве случаев такое происходит не по умыслу, а из-за невнимательности, усталости и большой нагрузки, а в итоге из-за излишне жесткой ответственности медики боятся работать с подобными препаратами. Это порождает проблему обезболивания, в том числе в хосписах.

Владимир Путин встал на сторону медиков

Президент РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности сотрудников медицинских организаций, нечаянно потерявших наркотические или психотропные лекарственные препараты.

Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске (Калининградская область) в конце октября прошлого года.

Изменения должны касаться тех случаев, когда утрата препаратов «не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты».

В ходе встречи президента с представителями общественности Калининградской области в конце прошлого года одна из участниц напомнила Путину о существующей проблеме, связанной с тем, что медики несут уголовную ответственность за утрату хотя бы одной ампулы лекарства, содержащего наркотические вещества, передает «Интерфакс».

Прозвучало мнение, что в большинстве случаев такое происходит не по умыслу, а из-за невнимательности, усталости и большой нагрузки, а в итоге из-за излишне жесткой ответственности медики боятся работать с подобными препаратами. Это, в свою очередь, порождает проблему обезболивания, в том числе в хосписах.

«Избыточные требования ведут к тем негативным последствиям, о которых вы только что сказали: напрягают медицинских работников, не дают им возможности нормально работать. Вы сейчас сами и сказали, как можно выйти из ситуации — очень просто: на уровне медучреждения достаточно коллегиально принять какое-то решение, зафиксировать это в акте. Акт этот должен приобретать характер определенной нормы. Это надо все продумать», — предложил тогда Путин механизм разрешения проблемы в случае, например, неумышленной утраты наркосодержащего препарата.