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Подозревает убийство пропавших без вести подростка и зеленоглазой девушки СК на Алтае

20:46 13.01.2020 Фото: СКР
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По факту безвестного исчезновения 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Руденко алтайские следователи возбудили уголовное дело. Пропавшие ушли из дома в Новоалтайске 7 января.

Подозревает убийство пропавших без вести подростка и зеленоглазой девушки СК на Алтае
Приметы Дмитрия: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка и девушки, сообщили сегодня, 13 января, в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Алтайскому краю в целях установления всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), по факту безвестного исчезновения 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Руденко.

По предварительным данным, 7 января текущего года подросток и девушка ушли из дома в городе Новоалтайске и до настоящего времени их местонахождение не установлено.

Приметы Дмитрия: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые.

Был одет: черная куртка, синие джинсы, черные кроссовки.

Приметы Оксаны: на вид 20 лет, среднего телосложения, волосы черные, глаза зеленые.

Была одета: розовая куртка, черные джинсы, черно-белые кроссовки, зеленая шапка (Reebok).

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Дмитрия Думчева и Оксаны Руденко либо видевших их, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102)

Расследование уголовного дела продолжается.

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