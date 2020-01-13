Видео верблюда на рельсах: на 44 минуты задержал поезд Ташкент-Москва бежавший по железной дороге верблюд

Животное развило скорость до 20 км в час. Пассажиры взволновались, что верблюд может вообще лечь на пути и перекрыть дорогу. Но машинисту все же удалось спугнуть животное с помощью звукового сигнала.

Верблюд заставил пассажиров поезда, ехавшего из Москвы, поволноваться

Пассажирский поезд «Ташкент — Москва» задержался на 44 минуты из-за верблюда, который перекрыл дорогу, выбежав на железнодорожный путь. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги. Далее верблюд стал бежать четко по железнодорожному пути со скоростью примерно 20 километров в час.

Судя по рассказам очевидцев, позже он замедлил скорость. Тогда пассажиры взволновались, что животное может вообще лечь на железнодорожный путь и перекрыть дорогу. Спустя некоторое время машинисту все же удалось спугнуть животное с помощью звукового сигнала.