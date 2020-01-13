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Директор школы наняла экс-учеников для убийства жены ее якобы любовника в Москве

21:20 13.01.2020 Фото: СКР
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Муж потерпевшей является муниципальным депутатом по Академическому району. Сам мужчина связывает нападение со своей деятельностью. Ранее он уже жаловался в полицию на поступающие в адрес его семьи угрозы.

Директор школы наняла экс учеников для убийства жены ее якобы любовника в Москве
СК подозревает заказное убийство

Следственными органами СКР по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения и две молодые женщины 1984 и 1999 годов рождения. Об этом сегодня, 13 января, сообщили в столичном главке Следственного комитета.

По данным следствия, в конце 2019 года у подозреваемой 1984 года рождения возник умысел на убийство супруги мужчины, с которым она длительное время состояла в отношениях.

-Женщина, работая директором одной из частных школ на юге столицы, привлекла к совершению указанного преступления двух бывших учеников данного учебного заведения. Согласно отведенным преступным ролям 9 января 2020 года вторая подозреваемая 1999 года рождения сообщила мужчине, что потерпевшая направляется домой. Подкараулив женщину, подозреваемый нанес ей не менее шести ударов ножом в область шеи и туловища. От полученных травм она потеряла сознание, однако смерть последней не наступила ввиду своевременного оказания ей медицинской помощи. В настоящее время потерпевшая находится в больнице в тяжелом состоянии, — рассказали в СК.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации КП, вечером 9 января 35-летняя Светлана Хананашвили подъехала к своему дому на улице Шверника. Едва женщина вышла из машины, на нее напал неизвестный мужчина. Преступник нанес около десятка ударов ножом — в шею и область груди. Когда истекающая кровью Хананашвили упала, неизвестный сбежал. Светлану доставили в реанимацию и сумели спасти.

Светлана Хананашвили работает бухгалтером в частной компании. Ее муж Михаил является муниципальным депутатом по Академическому району. Сам мужчина связывает нападение со своей деятельностью. Ранее он уже жаловался в полицию на поступающие в адрес его семьи угрозы. В прошлом году на Светлану уже нападали, неизвестный дважды ударил ее кулаком по голове.

Преступника удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения.

Среди них — 21-летний студент РЭУ Плеханова Николай Фролов, его 20-летняя подруга Ирина Погарченко, а также директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова.

По версии следствия, 34-летняя Маслова (между прочим, разработчица авторских программ по изучению английского, немецкого, французского и японского языков) могла стать заказчицей этого нападения. В мотивах преступления полицейские пока разбираются.

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