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Стихи о новогоднем винегрете написал сидящий за взятку экс-министр Улюкаев

21:39 13.01.2020 Фото: ТАСС
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В стихотворении также говорится, что настал Новый год и подарки будут «даже последнему подлецу». Во втором сочинении бывший чиновник рассуждает на философские темы: «Человек человеку — волк, Если забыть про душу!».

Стихи о новогоднем винегрете написал сидящий за взятку экс министр Улюкаев
По приговору суда Алексей Улюкаев проведет в колонии 8 лет

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет тюрьмы за получение взятки, написал два новых стихотворения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Первое стихотворение экс-министра посвящено Новому году в тюрьме.

«Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины, В тюрьме — винегрет», — пишет он. В стихотворении также говорится, что настал Новый год и подарки будут «даже последнему подлецу».

Во втором стихотворении Улюкаев рассуждает на философские темы: «Человек человеку — волк, Если забыть про душу!».

«Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,
В тюрьме — винегрет,
Значит, не четверть, и не половина
Года: особый неяркий свет
Свидетельствует, что закончился весь он
(Целое — больше его частей),
И теперь по городам и весям
Ходит — не выкинуть слов из песен —
Бессмертный как царь-Кощей,
Но не в пример ему добрый мороз-воевода,
Хотя Цельсий обманывает ртуть,
Не давая градусам холода вырваться на свободу
И заморозить кого-нибудь.
Так что в казенной фуфайке почти что жарко
Стоять в самый короткий день на плацу.
Вот и настал Новый год, и будут подарки
Даже последнему подлецу».

«От Платонова до Платона,
Потом обратно,
Рассуждения многотомные
Аккуратно
Расставляя на памяти на полках.
Потом обрушить
Человек человеку — волк
Если забыть про душу!», — написал экс-чиновник.

В июне 2019 года бывший чиновник представил свое стихотворение, в котором упомянул о жизни «до и после срока».

Осенью 2018 года Улюкаев рассказывал о работе в библиотеке колонии № 1 Тверской области. Он сообщал, что пишет стихи и занимается йогой, а также ведет литературный кружок в колонии.

Алексея Улюкаева задержали осенью 2016 года, когда глава «Роснефти» Игорь Сечин передавал ему сумку с $2 млн, которые должны были стать «вознаграждением» за положительную оценку Минэкономразвития, позволяющую компании приобрести 50% акций «Башнефти». Президент России Владимир Путин уволил министра в связи с утратой доверия.

В декабре 2017 года суд приговорил бывшего министра к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130,4 млн рублей.

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