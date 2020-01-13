Стихи о новогоднем винегрете написал сидящий за взятку экс-министр Улюкаев

В стихотворении также говорится, что настал Новый год и подарки будут «даже последнему подлецу». Во втором сочинении бывший чиновник рассуждает на философские темы: «Человек человеку — волк, Если забыть про душу!».

По приговору суда Алексей Улюкаев проведет в колонии 8 лет

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет тюрьмы за получение взятки, написал два новых стихотворения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Первое стихотворение экс-министра посвящено Новому году в тюрьме.

«Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины, В тюрьме — винегрет», — пишет он. В стихотворении также говорится, что настал Новый год и подарки будут «даже последнему подлецу».

Во втором стихотворении Улюкаев рассуждает на философские темы: «Человек человеку — волк, Если забыть про душу!».

«Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,

В тюрьме — винегрет,

Значит, не четверть, и не половина

Года: особый неяркий свет

Свидетельствует, что закончился весь он

(Целое — больше его частей),

И теперь по городам и весям

Ходит — не выкинуть слов из песен —

Бессмертный как царь-Кощей,

Но не в пример ему добрый мороз-воевода,

Хотя Цельсий обманывает ртуть,

Не давая градусам холода вырваться на свободу

И заморозить кого-нибудь.

Так что в казенной фуфайке почти что жарко

Стоять в самый короткий день на плацу.

Вот и настал Новый год, и будут подарки

Даже последнему подлецу».

«От Платонова до Платона,

Потом обратно,

Рассуждения многотомные

Аккуратно

Расставляя на памяти на полках.

Потом обрушить

Человек человеку — волк

Если забыть про душу!», — написал экс-чиновник.

В июне 2019 года бывший чиновник представил свое стихотворение, в котором упомянул о жизни «до и после срока».

Осенью 2018 года Улюкаев рассказывал о работе в библиотеке колонии № 1 Тверской области. Он сообщал, что пишет стихи и занимается йогой, а также ведет литературный кружок в колонии.

Алексея Улюкаева задержали осенью 2016 года, когда глава «Роснефти» Игорь Сечин передавал ему сумку с $2 млн, которые должны были стать «вознаграждением» за положительную оценку Минэкономразвития, позволяющую компании приобрести 50% акций «Башнефти». Президент России Владимир Путин уволил министра в связи с утратой доверия.

В декабре 2017 года суд приговорил бывшего министра к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130,4 млн рублей.