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Освободить от НДФЛ имеющих зарплату ниже 24 тыс. рублей в месяц хочет Госдума

22:11 13.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Депутаты предложили не облагать налогам на доходы физлиц россиян, получающих менее двух МРОТ. Как полагают авторы проекта, это «позволит дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения».

Освободить от НДФЛ имеющих зарплату ниже 24 тыс. рублей в месяц хочет Госдума
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в середине декабря высказал мнение, что отмена НДФЛ для малоимущих была бы полезна для экономики

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Соавторами документа выступили вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин.

«Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда», — говорится в пояснительной записке к проекту. С 1 января 2020 года размер МРОТ установлен в размере 12 130 рублей.

Как полагают авторы проекта, отмена НДФЛ для таких категорий граждан «позволит дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения», а также окажет им «реальную поддержку».
Законопроект направлен премьер-министру Дмитрию Медведеву для получения отзыва правительства на инициативу, передает РИА Новости.

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить от НДФЛ малоимущих россиян путем введения необлагаемого минимума. В ноябре министр финансов Антон Силуанов призвал взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи. Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной эту тему очень чувствительной, отметив, что она прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в середине декабря высказал мнение, что отмена НДФЛ для малоимущих была бы полезна для экономики. В конце декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает данную меру, но также добавила, что ее еще нужно обдумать.

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От редакции

Половину страны нужно освободить от налога?

Аноним 10, 14 января 2020 00:19
ЗП В ЧЕРНУЮ?

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